Memorie del Risorgimento - Le battaglie dell'Alto Mincio. Ricordando il 24 giugno 1866

In occasione della ricorrenza del 24 giugno 1866, saranno organizzati eventi di public history, promossi dal Comune di Sommacampagna attraverso la collaborazione con la Cooperativa I Piosi, ente gestore dell'Ossario di Custoza, per le attività di promozione e visite guidate presso il sito monumentale. Gli eventi proposti prevedono la partecipazione dello stesso staff della Cooperativa I Piosi e la cooperazione delle Associazioni di rievocatori Acrimperi e Amaltea, nonchè di Ctg e Push Hard Cycling Club.

Il programma

SABATO 25 GIUGNO

A partire dalle ore 15.30 – Visite all’Ossario di Custoza, con rievocatori delle Associazioni Acrimperi e Amaltea. Chiusura sito monumentale: ore 18.30. Ingresso 5 euro (adulti) – 4 euro (gruppi > 15 persone) – 3 euro (6-18 anni e over 65) – gratis (0-5 anni).

Ore 17 - Passeggiata sui luoghi delle battaglie, con rievocatori. A cura della Coop. I Piosi. Per info e prenotazioni: info@ossariocustoza.it o 3469652147

Il percorso si svilupperà da piazza XXIV maggio, a Custoza, lungo il sentiero del Tamburino Sardo, per chiudersi a Corte Bassi, sede del Birrificio Agricolo Custoza 1866. Per chi vorrà è previsto un aperitivo finale presso il Birrificio. Lungo il percorso verranno lette testimonianze di chi ha partecipato alla battaglia e i rievocatori metteranno in scena alcuni episodi, focalizzando l’attenzione sugli effetti della guerra (le cure ai feriti, le conseguenze sui civili…). Durata percorso: due ore circa, lunghezza: circa 5 Km.

Evento su prenotazione. Max: 30 persone. Chiusura prenotazioni: venerdi 24 giugno. La partecipazione alla passeggiata è gratuita. L’aperitivo presso il Birrificio è a pagamento.

DOMENICA 26 GIUGNO

Ore 9 – Cerimonia in memoria dei caduti all’Ossario di Custoza, con partenza del corteo ore 8.30 da piazza XXIV maggio

Ore 9.30 – Passeggiata sui luoghi delle battaglie. A cura di CTG El Vissinel Ritrovo in piazza XXIV maggio, Custoza. Per info e prenotazioni: info@elvissinel.it

Ore 9.30 – Gita cicloturistica. A cura diPHCC Ritrovo Villa Venier, Sommacampagna. Costi, info e prenotazioni 3461085146 – pushardercyclingclub@gmail.com

Ore 16.30 – Passeggiata sui luoghi delle battaglie, con rievocatori. A cura della Coop. I Piosi. Per info e prenotazioni: info@ossariocustoza.it o 3469652147

Il percorso si svilupperà dall’Ossario di Custoza, fra le vie del paese per chiudersi presso la Cantina Adami. Per chi vorrà è previsto un aperitivo finale. Lungo il percorso verranno lette testimonianze di chi ha partecipato alla battaglia e i rievocatori metteranno in scena alcuni episodi, focalizzando l’attenzione sugli effetti della guerra. Durata percorso: due ore circa, lunghezza: circa 3 Km.

Evento su prenotazione, fino ad esaurimento posti disponibili. Max: 30 persone. Chiusura prenotazioni: sabato 25 giugno.La partecipazione alla passeggiata è gratuita. L’aperitivo presso la Cantina è a pagamento (5 euro).



Ore 21 – “La foresta e i lupi. Viaggio nel Risorgimento”. Monologo teatrale con la compagnia “Matricola Zero”, in collaborazione con Arteven. Piazzale dell’Ossario, ingresso gratuito. Si consiglia la prenotazione per i posti limitati.



L’ apertura dell’Ossario segue i normali orari: 9.30 – 12.30 e 15.30 – 18.30. Nel corso della giornata saranno presenti all’interno dell’area monumentale rievocatori con allestimenti e didattiche. Ingresso 5 euro (adulti) – 4 euro (gruppi > 15 persone) – 3 euro (6-18 anni e over 65) – gratis (0-5 anni)