Visita guidata: "Curiosando Verona"

Avventure urbane per piccoli esploratori. Una visita guidata per far conoscere Verona ai più piccoli ma che farà divertire tutti, anche mamma e papà. Scopri misteri, leggende, curiosità della città risolvendo piccoli enigmi e indovinelli come in un'avvincente caccia al tesoro. Ai piccoli partecipanti verrà fornita una speciale mappa di Verona, un pennarello e adesivi dei personaggi e luoghi visitati per personalizzarla.

Il 24 aprile 2022

Durata: circa 2 ore.

Tutto il materiale è compreso nella quota di partecipazione.

Web: https://www.veronaguide.net/it/prodotto/tour-verona-per-bambini-e-famiglie/