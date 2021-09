Curiosando Verona: una visita guidata per famiglie nel centro storico

Visita guidata del centro storico di Verona avvincente come una caccia al tesoro per scoprire luoghi nascosti, curiosità, leggende, oggetti e racconti misteriosi. Pensato per i bambini sotto i 10 anni ma che appassionerà anche mamma e papà che scopriranno molti segreti della città sconosciuti ai veronesi stessi.

Appuntamento il 4 settembre 2021 alle ore 10.30. In regalo una speciale mappa della città, pennarelli e adesivi dei personaggi di Verona.

Informazioni e contatti

Web: https://www.veronaguide.net/it/prodotto/tour-verona-per-bambini-e-famiglie/.

