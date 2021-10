"Curiosando Verona", un tour guidato per famiglie attraverso la città

Una visita guidata di Verona pensata per bambini dai 3 agli 8 anni ma che divertirà e appassionerà anche i più grandi, compresi mamma e papà. Armati di speciale mappa di Verona, pennarello e adesivi, i giovani esploratori scopriranno i segreti e i misteri della città: perché ci sono fossili nei marciapiedi? Perché gli antichi signori di Verona avevano nomi di cani? Dove è stato inventato il Pandoro? E tanto altro ancora.

Un tour avvincente per trascorrere un pomeriggio di divertimento e apprendimento in famiglia. Appuntamento il 31 ottobre 2021 alle ore 14.30 in piazza Bra.

Informazioni e contatti

Web: https://www.veronaguide.net/it/prodotto/tour-verona-per-bambini-e-famiglie/.

