Curiosando Verona: i bambini alla scoperta della città in un tour guidato

Avventure urbane per piccoli esploratori. Scopriranno leggende, curiosità, aneddoti, luoghi e fatti insoliti di Verona, realizzando la loro mappa personalizzata con adesivi e matite colorate. Un tour pensato per i bambini ma divertente per tutti, inclusi i veronesi che vogliano saperne di più sulla loro città.

Appuntamento sabato 29 maggio 2021 alle ore 10.30 con ritrovo in piazza Bra alla Statua Vittorio Emanuele II.

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Informazioni e contatti

Web: https://www.veronaguide.net/it/prodotto/tour-verona-per-bambini-e-famiglie.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...