Pari opportunità e sport: a Verona la proiezione del docufilm "Il cuore oltre l'ostacolo"

Alla vigilia dell'8 marzo, il ministro Abodi ha dichiarato l'impegno dello sport a favore dei diritti della donna, sulla durata di tutto l'anno. Nel 2023 è stato inserito lo sport in Costituzione, per tutelare i valori, ma non ancora il diritto alla pratica con pari opportunità.

Biancarosa Onlus è concentrata proprio su questi temi e presenta, sabato 9 marzo alle ore 11.30 presso Liston 12, Piazza Brà, il docufilm "Il cuore oltre l'ostacolo". Un reportage sul cammino verso le pari opportunità, attraverso le testimonianze di protagoniste dello sport femminile veronese.

Il documento video comprende dati sconosciuti ai più, che definiscono quanto il cammino della donna nello sport sia ancora ostacolato da culture e norme inadeguate. Ancora una volta, le donne combattono con l'arma della passione e della determinazione.

L'evento è inserito nel programma della manifestazione 8 marzo 2024 “La Città delle Donne”, promossa dagli assessorati Parità di Genere e Pari Opportunità.

IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO / Locandina ufficio stampa Biancarosa Onlus