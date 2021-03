Rinviati i 14 concerti di Zucchero programmati all'Arena di Verona

La decisione ufficiale è infine arrivata, anche le date previste all'Arena di Verona per Zucchero sono state rinviate a data da destinarsi. Così si legge nelle nota divulgate in queste ore: «A seguito dell’ulteriore inasprimento delle misure di contrasto della pandemia e delle nuove restrizioni imposte dalle Autorità, vista la necessità di assicurare in ogni caso le più ampie condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori e del pubblico e considerati i divieti, anche internazionali, già in vigore rispetto agli spostamenti tra Stati, regioni e province, Friends & Partners, in accordo con Arena di Verona Srl, comunica che i 14 show di Zucchero Fornaciari, previsti all'Arena di Verona a partire dal 23 aprile 2021 sono rinviati».

Secondo quanto si apprende, gli spettacoli «verranno riprogrammati e le nuove date saranno comunicate su www.friendsandpartners.it, e su arenalive.it, il 7 aprile».