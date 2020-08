Continuano anche ad agosto le visite guidate gratuite in Gam e in Arena

Nuovi appuntamenti ad agosto, alla Galleria d'Arte Moderna (Gam) Achille Forti ed all'Arena di Verona, con le visite guidate gratuite.

Alla Gam, con inizio sempre alle 16, le visite alla mostra «La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate» ed alla collezione della galleria, prevedono appuntamenti il giovedì e il venerdì, con curatori ed esperti, che accompagneranno i visitatori alla scoperta dell'esposizione. Il sabato e la domenica, invece, con gli operatori didattici dei Musei Civici di Verona, che illustreranno la collezione della Gam e, al termine del percorso, la mostra di Ugo Zannoni.

Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria ed previo acquisto del biglietto (online o presso la biglietteria). La durata massima prevista è di un'ora; sono previsti gruppi di massimo 15 persone nel pieno rispetto dei protocolli regionali di sicurezza. Si accede dalla Scala della Ragione, dove i flussi saranno regolati in entrata e in uscita nel rispetto della procedura operativa adottata per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19. La prenotazione è gratuita e si deve effettuare almeno un giorno prima chiamando i numeri 045-8036353 o 045-597140 (dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-16; sabato ore 9-13) oppure inviando un'e-mail a: segreteriadidattica@comune.verona.it.

In Arena, con inizio sempre alle 11.30, i tour guidati gratuiti prevedono appuntamenti il giovedì e venerdì con archeologi dei Musei e della Soprintendenza; mentre il sabato e la domenica, con operatori didattici dei Musei civici - Le Macchine Celibi.

I tour sono gratuiti previo acquisto del biglietto (online o all'arcovolo 5) e prenotazione almeno un giorno prima chiamando i numeri 045-8036353 o 045-597140 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16; il sabato dalle 9 alle 13) oppure inviando un’email a: segreteriadidattica@comune.verona.it. La durata massima prevista è di un'ora.