Nordic walking, yoga e degustazioni di vini sulle colline della Valpolicella aspettando i turisti europei

«Nell’attesa che ritornino i turisti europei grazie al Digital Green Certificate atteso a breve, abbiamo deciso di organizzare per i veronesi tre incontri con professionisti del nordic walking, dello yoga e delle campane tibetane con visita in cantina e degustazione dei nostri vini», spiega Chiara Recchia

Sport, rilassamento e meditazione sulle colline della Valpolicella classica. Al via alle iniziative di Recchia Vini per una ripartenza delle attività all’aria aperta, senza tralasciare la degustazione del prodotto tipico del territorio, ossia il vino.

«Nell’attesa che ritornino i turisti europei grazie al Digital Green Certificate atteso a breve, abbiamo deciso di organizzare per i veronesi tre incontri con professionisti del nordic walking, dello yoga e delle campane tibetane con visita in cantina e degustazione dei nostri vini per unire il benessere della mente con quella del corpo. Dopo una lunga camminata o momenti di rilassamento mentale, ci vuole un momento conviviale per apprezzare i prodotti tipici del territorio all’insegna di una giornata all’aria aperta - evidenzia Chiara Recchia, responsabile amministrativo e marketing di Recchia Vini - Poter riprendere a organizzare iniziative con persone, pur nel rispetto delle norme di sicurezza, è un bel segnale di ripartenza e di ottimismo, dopo un anno così difficile a causa della pandemia».

Gli incontri si svolgeranno sabato 12 giugno dalle 8.30 alle 14 per l’avvicinamento al nordic walking, tecnica di cammino con i bastoncini che coinvolge tutto il corpo; domenica 18 luglio dalle 9 alle 13 per una seduta di yoga nei vigneti per lasciar scorrere via lo stress e venerdì 6 agosto dalle 19 alle 21.30 per un aperitivo con le campane tibetane. Inoltre, sabato 19 e domenica 20 giugno Recchia Vini parteciperà a Cantine Aperte, l’iniziativa del Movimento Turismo del vino. Per informazioni: https://www.recchiavini.it/.