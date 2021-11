"La natura fa sognare", festeggia 25 anni il fantastico Villaggio di Natale Flover

Compie 25 anni il Villaggio di Natale Flover, il primo d’Italia, il più famoso e sorprendente, e per celebrare l’importante ricorrenza in questo periodo strano e complicato cosa ci può essere di meglio che un ritorno alla natura? “La natura fa sognare” è infatti il titolo di questa edizione, ispirata – come la scenografia – alle storie di funghi e di gnomi, un mondo fatto di alberi, muschi, funghi e corsi d’acqua custoditi da minuscole creature del bosco. Insomma, un invito a vivere un Natale più naturale ed ecosostenibile, unendo natura e percorsi esperienziali.

Con questo spirito saranno ospitati due scultori che realizzeranno dal vivo delle vere e proprie opere d’arte utilizzando i tronchi di legno provenienti dal disastro di Vaia dell’ottobre 2018 (27-28 novembre e 4-5-11-12 dicembre), mentre per i bambini sarà proposto un laboratorio green in cui potranno piantare in vaso una talea di pino da portare poi a casa e osservare crescere (laboratorio a pagamento). Verrà anche allestito un bosco-giardino d’inverno (novità di questa edizione) per collegare le due grandi aree principali del Villaggio di Natale. Figura immancabile del Villaggio (senza di lui che Natale sarebbe?), Babbo Natale sarà presente anche quest’anno e accoglierà i bambini nel suo ufficio postale per ricevere la letterina e scattare una foto insieme.

Tornano anche gli amati artigiani, artisti appassionati che con le loro mani e con tecniche antiche realizzano oggetti unici e personalizzati: Daniela, la decoratrice di palline di vetro per l’albero di Natale; Renzo, l’incisore a fuoco del legno; Mara, specializzata nella creazione di oggetti in porcellana fredda e nella pittura country su vari supporti; Silvana, che realizza quadri, biglietti augurali, segnalibri e decora palline in vetro soffiato ed altri oggetti con l’originale arte del fiore d’erbario.

E poi:

Ogni pomeriggio accensione del grande albero di Natale luminoso

Una vera pista di pattinaggio gigante

La giostra dei cavalli

Il trenino Flover Express, che condurrà bambini e genitori in un magico viaggio attraverso la Flover Winter Wonderland

La Fabbrica dei Giocattoli, dove gli gnomi del Villaggio lavorano senza sosta per fabbricare i giocattoli per i bambini di tutto il mondo e caricare tutti i doni sulla slitta di Babbo Natale

Ben sette punti ristorazione per tutti i gusti, dal salato al dolce, dalla pizza del campione mondiale Giorgio Sabbatini ai sapori tipici della Baviera. Non mancheranno caldarroste, vin brulè, zucchero filato e la speciale Birra di Natale

Tantissimi laboratori e corsi su vari argomenti: da come imparare a realizzare un presepe classico o un villaggio americano in miniatura, alla decorazione della tavola di Natale e Capodanno

A grande richiesta, tornano le cene con Babbo Natale: quattro occasioni (25 novembre e 2-9-10 dicembre) per una cena indimenticabile!

E, infine, lo stupefacente percorso tra le Trend Room tematiche con le tendenze home decor del Natale 2021. Completamente rinnovato e ridisegnato per una maggiore immersione del visitatore, si snoda lungo 8 ambienti:

Il cottage nel bosco: nel bosco non ci sono solo i classici pini e abeti, ma aceri, cespugli, funghi e licheni! I frutti invernali della terra nelle loro molteplici forme e colori: il verde acceso del muschio, il rosso brillante delle bacche e dei melograni… Forme e materiali che riportano al vero sapore della terra;

Storie di funghi e di gnomi: esiste un mondo fatto di alberi, muschi, funghi e corsi d'acqua custoditi da minuscole creature custodi del bosco: gli gnomi. Legni, foglie e pattern della natura sono i protagonisti di questa ambientazione onirica;

Soffio d'inverno: pendenti, cristalli, iridescenze, legno sbiancato e materiali caldi il tutto ispirato al mondo coperto da un soffice manto di neve, il Natale tra i ghiacci. Un gusto nuovo ed esclusivamente total white;

Sogno di Natale: per gli amanti dello stile shabby con tessuti preziosi, porcellane, meravigliosi tendaggi francesi. Eleganza, stile e un tocco angelico; colori tenui e cipriati, addobbi ma anche alzate, cornici, cuscini, plaid e tessuti pregiati per creare un Natale che celebra lo spirito e la voglia di ospitare;

C'era una volta: ...e c'è ancora, un Natale da fiaba! Folletti e ballerine danzano sulle note di melodie natalizie tra nappe, velluti, fiori impreziositi da eleganti scintillii ed elementi naturali per un Natale glamour dalle sfumature del rosa e borgogna;

Jingle Jungle: animali esotici, mappamondi ed elementi decorativi in oro anticato, foliage di grandi dimensioni e le immancabili pampas, tendenza del momento, caratterizzano il Natale esotico dal tocco wild;

Polvere di stelle: quando le feste si avvicinano, nulla batte il fascino di una casa decorata in grande stile. E cosa c’è di più iconico di un Natale bianco e oro? Semplice, ma allo stesso tempo sontuoso, questo abbinamento cromatico crea un’atmosfera che sa coniugare tradizione e modernità, senza rinunciare a un tocco di glamour. Let's sparkle!

Canto di Natale: è il trionfo del Natale della tradizione, velluti, passamanerie preziose, nappe e iconici schiaccianoci caratterizzano questa ambientazione senza tempo;

Candy Christmas: qui l'atmosfera è calda e accogliente, ma al contempo frizzante e leggera. Il Natale è fatto con amore: candycane, dolci e articoli di morbidi materiali handmade.

Informazioni e contatti

Per le informazioni su tutti gli eventi e le proposte in programma: www.ilvillaggiodinatale.it

Dove: Flover Garden Center, via Pastrengo 14 a Bussolengo (VR)

Quando: dal 6 novembre al 9 gennaio, tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 orario continuato (chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio).

Come: Ingresso libero. Per i gruppi è richiesta la prenotazione attraverso il sito www.ilvillaggiodinatale.it

Contatti: tel. 045 6704141 info@ilvillaggiodinatale.it www.ilvillaggiodinatale.it

