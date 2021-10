Una domenica di Nordic Walking a Verona e la prossima settimana appuntamento con i Promessi Sposi

Appuntamenti gratuiti realizzati da USAcli Verona, con il patrocinio del Comune, per promuovere sport e cultura. Il primo evento è per questa domenica 10 ottobre, con la proposta, in occasione della giornata nazionale di Nordic Walking, di una passeggiata a passo libero, su percorso pianeggiante ad anello di 3,5 chilometri. Un’opportunità per imparare a conoscere e provare la pratica della camminata nordica, attività sportiva sempre più diffusa in Italia e nel mondo.

La partenza e l'arrivo sono in lungadige Attiraglio, lato pronto soccorso di Borgo Trento. A partire dalle ore 9 e fino alle 12 piccoli gruppi verranno accompagnati nel percorso da istruttori qualificati dell’associazione sportiva Lince Verona. Ogni gruppo lavorerà insieme per un tempo indicativo di circa 30 minuti. La partecipazione è gratuita. L’iniziativa si terrà nel pieno rispetto delle normative anti Covid attualmente in vigore.

Nordic Walking

Il Nordic Walking, o in italiano camminata nordica, è stata definita dal suo ideatore, Marko Kantaneva, il più efficiente e piacevole allenamento al mondo, un modo per aumentare la propria vigorosità fisica, migliorare nel complesso la propria salute e vitalità mentale. In pratica, si tratta di una camminata in cui le braccia spingono in modo opposto ed alternato rispetto ai piedi con l’aiuto di appositi bastoni. Durante l’allenamento i movimenti interessano fino al 90% dei muscoli del corpo.

Sul fronte della cultura, invece, mercoledì 13 ottobre, alle ore 20.30, si terrà alla Gran Guardia il secondo appuntamento con le lezione sui "Promessi Sposi" organizzate da USAcli Verona. Il celebre romanzo storico di Alessandro Manzoni spiegato in chiave moderna e accattivante, adatta anche a tutti gli studenti che a scuola si trovano sono alle prese con questa pietra miliare della letteratura italiana.

A salire in cattedra sarà il professore Franco Nembrini, esperto di Letteratura italiana, già noto al pubblico USAcli per la coinvolgente lettura e spiegazione della Divina Commedia realizzata in streaming lo scorso anno. L'ingresso all'evento è libero con prenotazione obbligatoria e green pass. Informazioni al numero 392-6301032 o scrivendo a presidenza@usaclivr.it. Per chi non riuscisse ad assistere dal vivo, la serata sarà trasmessa in streaming sul canale youtube dell'ente.

Le due iniziative sono stata presentate oggi in municipio dall'assessore allo Sport e Tempo libero Filippo Rando. Presenti per USAcli Verona il presidente Giuseppe Biasi e Cristina Zantedeschi. Inoltre, Lorena Acquasaliente vicepresidente dell'associazione sportiva Lince Verona e Martina e Marco Azzolini, titolari della ‘Casa del Bambù’, fra gli sponsor dell’iniziativa ‘Promessi Sposi’.

«Un ringraziamento ad USAcli Verona per l’importante attività che svolge sul territorio - ha detto l'assessore Rando -. Sempre presente con una variegata proposta di iniziative gratuite, sostenute anche durante la pandemia, questa associazione non smette mai di stupire, promuovendo eventi in ambito sociale, culturale e sportivo. Un modo per tenere vive le passioni dei veronesi, indubbiamente animate da queste interessanti opportunità».