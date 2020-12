Verona Antiquaria, c'è la data per la prima edizione del 2021 del mercato a San Zeno

Il primo appuntamento dell’anno, del mercato mensile dell’antiquariato a San Zeno, si terrà domenica 17 gennaio. Previsto per la prima domenica del mese, quindi il 3 gennaio, l’evento è stato infatti posticipato su richiesta dell’associazione Retròbottega che gestisce il mercato per conto del Comune.

Una soluzione che va incontro alle richieste avanzate degli stessi operatori del mercato, già in difficoltà nella gestione dell’ultima edizione svolatsi domenica 27 dicembre, a cui diversi commercianti non hanno potuto presenziare a causa delle misure restrittive anti Covid imposte su alcune attività. Inoltre, l’appuntamento di gennaio, previsto per domenica 3 (ancora in pieno periodo di limitazione), porterebbe allo svolgimento del mercato a distanza di una sola settimana dall’ultimo, con le medesime difficoltà organizzative.

«Una scelta che consente ad operatori e clienti una migliore fruizione del mercato – spiega l’assessore al Commercio Nicolò Zavarise –. L’ultima edizione dell’anno si è svolta, infatti, solo alcuni giorni fa, in un periodo di limitazioni che ne hanno in parte compromesso la partecipazione degli stessi commercianti. Posticipare l’appuntamento di gennaio a domenica 17 è una soluzione che garantirà una migliore gestione dell’evento e una più ampia adesione da parte sia del pubblico che degli stessi operatori commerciali».