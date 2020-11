Veneto Spettacoli di Mistero: gli appuntamenti della rassegna nel fine settimana

Tutti i giorni alle ore 21 - L’almanacco del mistero: in diretta social dalla pagina di Veneto spettacoli di mistero. Curata dal cantastorie Roberto “Popi” Frison la rubrica riscopre leggende, aneddoti e proverbi veneti, oltre a ricordare gli appuntamenti della settimana.

Prossimi ospiti:

Venerdì 27 novembre: “Un viaggio nel tempo per rivivere le suggestioni di Mirano” . Serata in compagnia dell’attrice Marzia Bonaldo, madama per l’occasione, che allieterà il pubblico narrando leggende e misteri tramandati nel miranese.

Conclusione della manifestazione “Veneto Spettacoli di Mistero” con Alberto Toso Fei (direttore artistico), Fabrizio Tonon (UNPLI Venezia e responsabile della rassegna) e Giovanni Follador (presidente UNPLI Veneto).

BELLUNO

EVENTI IN PRESENZA

SOSPIROLO - Sabato 28 novembre, ore 12.30

Leggende a pranzo – Pranzo a tema

Sapori e racconti di terre bellunesi nei ristoranti di Sospirolo. Un pranzo in compagnia per immergersi nella sapienza popolare, alla scoperta delle leggende e misteri di un territorio ricco di tradizioni e di affascinanti storie. Questo secondo appuntamento si terrà presso il Ristorante Bacchetti di Piz Camolino e vedrà Patrizia Bertoli e Andrea Dassiè intrattenere il pubblico con letture dedicate ai mestieri ed ai misteri del territorio.

Per info e prenotazioni tel 0437.89159.

EVENTI ON-LINE

Piattaforma GoToMeeting

Sabato 28 novembre, ore 20:45 - Diretta streaming sulla piattaforma GoToMeeting: Presentazione del docufilm “Acqua Viva. La forza del Mis, l’ingegno degli uomini”.

Un film documentario, patrocinato dal Comune di Sospirolo, con la direzione artistica di Lorenzo Cassol, dedicato agli artigiani e alle imprese sorte sulle rive del torrente Mis e dei suoi affluenti per sfruttare la forza motrice delle sue acque. Una storia che parte di lontano, prende slancio tra Otto e Novecento e si conclude poco dopo la metà del secolo sulla spinta delle trasformazioni socio-economiche innescate dalla ricostruzione post-bellica e dallo sviluppo dell’industria idroelettrica. Sarà presentato in esclusiva il filmato contenuto nel dvd che raccoglie anche contenuti extra: il diario delle riprese, l’intervista (2003) al fabbro di Piz Alvio Brancaleone e “Storie di Piz” tratte dal bollettino parrocchiale di Gron

Per seguire la diretta: presto il link sul sito www.sospirolo.net

Pro Loco Valle di Cadore

Lunedì 30 novembre - “I misteri di Valle di Cadore”.

Molte sono le leggende che venivano tramandate oralmente dai nonni della Valle di Cadore. Cosa ci racconteranno questa volta?

Per vedere il video: presto il link sul sito www.spettacolidimistero.it

ROVIGO

EVENTI ON-LINE

Pagina Facebook MUseo VIrtuale Garofalo

Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 novembre, ore 21.00 – I segreti del Garofalo

La vita del pittore Benvenuto Tisi nei suoi aspetti più segreti sarà raccontata in tre video dagli operatori museali di Pop out, società che si occupa degli eventi del Muvig, in collaborazione con la Pro Loco di Canaro: approfondimenti che riguardano l’arte, la vita e la società estense dell’epoca del pittore rinascimentale nato a Garofolo.

Per vedere i video: https://www.facebook.com/ canaromuvig

Pagina Facebook Pro Loco Città di Rovigo

Sabato 28 novembre, ore 18.00 – La Rotonda di Rovigo: il cerchio dei misteri

Mentre eretici e streghe si muovevano silenziosamente per i quartieri rodigni, in un clima di tenebrose sentenze e fumose inquietudini, nel Tempio della Beata Vergine del Soccorso si mostrava la misericordia celeste ai fedeli tra la luce dei miracoli e il profumo della speranza. Varcata la soglia del santuario, nel cerchio dei teleri braocchi, rivivremo le emozioni e i turbamenti legati a quelle suggestive pagine di storia. Un video commenterà i preziosi decori della Rotonda di Rovigo (Tempio della Beata Vergine del Soccorso), con carattere di approfondimento pluri-disciplinare, mediante letture di documenti significativi ed estratti da testi storiografici.

Per vedere il video: https://www.facebook.com/ prolocorovigo

Pagina Facebook Pro Loco Lusia

In arrivo – Il fantasma della torre

Lux, dalla città della luce una storia di amori celati.

Correva l’anno 1688, prestigiose famiglie nobili veneziane si contendevano i fertili territori a cavallo del fiume Adige, costruendo splendide dimore per le loro villeggiature estive.

La leggenda vuole che i due più grandi palazzi della zona, la Villa Grimani e il Castello Morosini fossero collegati per via sotterranea da un corridoio lungo, umido e insidioso per la sua struttura precaria. Solo chi si fosse trovato al limite della disperazione avrebbe percorso quel pericoloso tragitto.

Per vedere il video: https://www.facebook.com/Pro- Loco-Lusia-1404123046581744

TREVISO

EVENTI ON-LINE

Piattaforma GoToMeeting

Venerdì 27 novembre, ore 21.30 - Diretta streaming sulla piattaforma GoToMeeting: Per le vie del mistero.

Treviso ha alle sue spalle una lunga storia, riflessa nelle facciate dei bei palazzi, dei portici e degli edifici che arricchiscono il suo centro storico. Molti sono i misteri e le leggende che ancora oggi aleggiano tra le sue stradine: vecchi abitanti di importanti palazzi, opere d’arte con una storia particolare, creature che abitano e che hanno fatto la storia del Sile… Questo secondo virtual tour nel centro storico della città vuole, come una macchina del tempo, riportare i partecipanti indietro nei secoli, per illustrargli i misteri irrisolti più importanti. Organizzato dal Comitato Provinciale UNPLI Treviso.

Per seguire la diretta: https://global.gotomeeting. com/join/918614309

VENEZIA

EVENTI ON-LINE

Pagina Facebook e canale Youtube Pro Loco Meolo

Sabato 28 novembre, ore 20.30 - Strighe! - Un invito al Sabba?

Evento online che si propone come un tuffo in un passato fatto di streghe, superstizione e rituali di medicina popolare, dove si tramanderanno racconti e storie tratte da reali interviste registrate a Meolo e dintorni dal Centro Documentazione G. Pavanello (co-organizzatore dell'evento), nonchè da studi svolti dall'Università Ca' Foscari di Venezia. Un viaggio in un periodo oscuro che si scoprirà però non essere così lontano e visibile tutt'oggi nella nostra quotidianità, tra pregiudizi e ansie ancestrali che ci tormentano e in quella paura dell'ignoto che, ora come un tempo, ci pervade nel profondo.

Per vedere il video: https://www.youtube.com/watch? v=qrz_OiNCkgU&feature=youtu.be

Canale Youtube Pro Loco Pisani Stra

Sabato 28 novembre - Mistero Mix: interviste speciali e semiserie

Interviste “Speciali” e semiserie a personaggi di epoche passate su misteri che hanno coinvolto e sconvolto le nostre terre a cura del gruppo teatrale della Proloco Pisani di Stra con testi e regia di Annalisa Fracasso.

Per vedere il video: https://www.youtube.com/watch? v=RvgQFzWClvQ

Pagina Facebook e canale Youtube Pro Loco Musile di Piave

Domenica 29 novembre, ore 16.30 – El garzo nero

Lettura scenica del racconto tratto dal libro "Storie d'acqua" scritto dal naturalista Michele Zanetti. Una storia leggera, ironica e misteriosa. La lettrice è la dottoressa Gabriella Serafin.

Per vedere il video: https://www.facebook.com/ proloco.musile

VERONA

EVENTI ON-LINE

Pro Loco Bovolone

Sabato 28 novembre – Complotto Internazionale alla Base “Lancio Missili”

Sono gli anni ’80, ormai da anni a Bovolone è stata creata una base militare con tre postazioni di lancio per missili puntati verso l’asse Sovietico. A qualche chilometro di distanza, inoltre vi è la base radar, nel territorio del vicino paese di Isola Rizza. Per tutta la guerra fredda in entrambe le basi vi era personale italiano e straniero soprattutto americano ed entrambe erano controllate dalla NATO.

Tutti in paese sono incuriositi dalle due basi, tutti si chiedono che genere di armamenti siano stoccati nei magazzini e negli hangar, se quei missili che a volte si intravedono sulle piattaforme di lancio siano nucleari, fino a dove possono colpire e cosa succederebbe se le due basi venissero a loro volta colpite. Cosa succederà?

Per vedere il video: presto il link su www.spettacolidimistero.it

VICENZA

EVENTI ON-LINE

Pagina Facebook e canale Youtube Pro Loco Lugo di Vicenza

Venerdì 27 novembre - Un zaü saint khent ka Lugo E GIUNSERO A LUGO

Evento online dedicato alla rievocazione della migrazione dei Cimbri. Lo spettacolo si aprirà con una breve introduzione e un rapido excursus storico, successivamente un video trailer precederà l’inizio della narrazione, nel formato di un fotoracconto, tramite testo scritto con inserimento di foto della ricostruzione del viaggio di una famiglia di Tzimbar (Cimbri) in abito storico (quattordicesimo secolo) e personaggi del folklore, sia montano che pedemontano, con origini mitologiche comuni (Ork, Anguana, Plutgaistlen). Si ripercorrerà il sentiero che conduce dall’altopiano dei Sette Comuni fino a Lugo di Vicenza con partenza da Malga Granezzetta e successive scene, girate, descritte e riprodotte fotograficamente, durante alcune soste nelle tappe designate lungo il percorso in luoghi conosciuti, secondo la toponomastica di origine germanica della lingua Cimbra e il folklore locale

Per vedere il video: https://www.youtube.com/watch? v=6hXX8kvRNqU

Le date potrebbero subire variazioni per cause indipendenti dall’organizzazione.

