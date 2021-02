Maria De Filippi sceglie il Parco Giardino Sigurtà come location del nuovo programma

Il Parco Giardino Sigurtà ha fatto da cornice ad una delle puntate del nuovo format televisivo firmato da Maria De Filippi: Giortì. Questo programma, dedicato ad una sfida tra eventi e condotto da Giulia De Lellis e Gemma Galgani, a breve andrà in onda su La5, ma è possibile vedere le puntate in anteprima sulla piattaforma digitale gratuita Mediaset Play.

Le due conduttrici d’eccezione Giulia De Lellis e Gemma Galgani sono ex corteggiatrici di Uomini e Donne e tra i personaggi più amati dal pubblico dei programmi targati “defilippi”. Due donne, due generazioni e due modi di vivere la vita (e il successo) totalmente diversi: due modelli, in cui un ampio pubblico femminile può riconoscersi alla perfezione.

Al Parco Sigurtà si è svolto il matrimonio di Elisabetta e Francesco, ex playboy impenitente, che hanno deciso di coronare il loro amore con uno splendido ricevimento in uno dei giardini più belli d’ Italia e d’Europa. Per loro, un testimone d’eccezione, Umberto Smaila, che per l’occasione ha riunito I Gatti di Vicolo Miracoli.

Maria De Filippi afferma: «Giortì è il racconto di una festa indimenticabile. Non c’è mai una festa uguale all’altra, ma ci sono sempre tante occasioni per celebrare la vita: il compleanno, la nascita, il matrimonio, le unioni civili, i festeggiamenti tradizionali come la Quinceanera (la festa dei 15 anni, rito di passaggio di origine latinoamericana, ndr) o il Bar Miztvah (momento in cui un bambino ebreo raggiunge l'età della maturità, ndr), e ogni altra celebrazione che sia religiosa, profana, pubblica o privata. Dietro ogni festa c’è sempre una storia da raccontare».