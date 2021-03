Urbs Picta e il workshop "How to tell a story and why we should tell it in a certain way?"

Il titolo del workshop presentato dagli artisti Diego Tonus e Elisa Caldana, "How to tell a story and why we should tell it in a certain way?" (Come raccontare una storia e perche? raccontarla in un certo modo?) e? una domanda ricorrente all'interno di "Topography of Terror", un ciclo di lavori iniziato nel 2017, e che attualmente si compone di due episodi, "Topography of Terror (19.12.2016)" e "Never Again". I due film hanno implementato l’uso della CGI (Computer-Generated Imagery) per la visualizzazione del palazzo mai realizzato Topographie des Terrors, pensato originariamente per la citta? di Berlino dall’architetto svizzero Peter Zumthor, e investigano il ruolo e l’effetto dell’immaginario violento del terrorismo diffuso attraverso le news, i social media e i non-luoghi dell’Internet. Tonus e Caldana intendono Topography of Terror come un ciclo aperto. Il suo centro concettuale produrra? negli anni una serie di nuovi lavori elaborando ulteriormente sull’idea di immagini mentali e ripetizione, prendendo in considerazione la natura e le forme del terrorismo contemporaneo che sono parte di processi storici ricorrenti e di un eterno ritorno della violenza.

Il workshop, che si svolgera? online nel corso di due weekend, intende approfondire le tematiche centrali affrontate nel ciclo, come la post-truth e la narrativa giornalistica, insieme a un gruppo di studenti dell’Accademia di Belle Arti e dell’Universita? di Verona, con particolare attenzione al rapporto tra corpo reale e corpo virtuale, personale e collettivo, nell'ambito di questa nuova realta? semi-distopica in cui la pandemia da Covid19 ha costretto l’individuo durante il lockdown, periodo critico di riconfigurazione delle priorita?, adattamento e sviluppo di nuove metodologie del pensare. In questo particolare periodo storico del distanziamento sociale, in cui ciascuno accede alle notizie del mondo esterno nell’isolamento dei propri spazi domestici, il workshop si propone di interrogare il potenziale estetico e politico delle tecniche video, che sono state utilizzate per far fronte ai limiti dell’isolamento sociale, e la loro influenza sulla percezione e sull’uso delle informazioni nel quotidiano. Nello specifico, le modalita? attraverso cui le immagini in movimento possono mediare, restituire, raccontare, modificare e distorcere la realta?.

Attraverso esercitazioni pratiche e di sviluppo di un’idea, i partecipanti saranno invitati a lavorare a coppie (uno studente di ABAV con uno studente UNIVR) per realizzare un progetto composto sia dalla parte curatoriale (sviluppo testuale degli aspetti concettuali) sia da quella di produzione di un proprio video utilizzando attivamente tecniche che interroghino l’uso del mezzo, come la creazione di uno script modificando o editando contenuti esistenti nel web; la post-produzione di immagini in tempo reale; il delay delle chiamate; il fast-forwarding dei video/film ed i tempi accelerati; l’uso della webcam come telecamera per girare un film. Gli esiti progettuali del workshop saranno presentati durante la seconda settimana e valutati da una commissione che assegnera? alla coppia che avra? ideato il miglior progetto un doppio premio di formazione da esperire presso Careof Milano e LOOP Barcelona.

Informazioni e contatti

Workshop di 6 giornate con Elisa Caldana e Diego Tonus in collaborazione con Careof Milano e Loop Barcelona con il sostegno di Fondazione Cariverona

Destinatari: studenti dell'Accademia di Belle Arti di Verona e dell'Universita? di Verona (LM interateneo in Arte, LM in Tradizione e interpretazione dei testi letterari, LM in Scienze Filosofiche)

Calendario:

9-10-11 aprile 2021: online dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

16-17-18 aprile 2021: online dalle 10 alle 13 e dalle 14. alle 17.

Monte ore complessivo: 50 ore (di cui 36 di laboratorio e 14 di lavoro individuale)

Modalita? di partecipazione: il workshop e? gratuito ma a numero chiuso. I partecipanti saranno selezionati sulla base della compilazione del questionario a questo link: https://forms.gle/zVcUggdCfap5TL9dA.

Deadline call: 7 aprile 2021.