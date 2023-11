Tour Music Fest, alla finalissima di San Marino sei artisti veronesi

Sei artisti della provincia di Verona sono approdati alle finali europee del Tour Music Fest. Antonio Fiorello, Silvia, i BearBros, Edvin Camema, Matteo e Neverbh hanno superato le audizioni dal vivo della più grande gara musicale europea, accedendo così alla sfida conclusiva che si terrà a San Marino davanti ad una giuria formata da Beppe Vessicchio, Ensi, Dj Mazay, Paola Folli e dalla giurata di American Idol Kara DioGuardi.

Quest'anno, Tour Music Fest ha coinvolto più di 20mila artisti provenienti da nove nazioni europee. Il percorso di selezioni e casting è durato sei mesi ed i sei artisti veronesi sono riusciti a fare colpo sull'esigente commissione artistica. Si sono quindi aggiudicati a pieno titolo un posto nelle fasi finali del festival, che si terranno dal 27 novembre al 2 dicembre nella Repubblica di San Marino. Le finali si svolgeranno all’interno del Tour Music Fest: Music Meeting & Festival, manifestazione dedicata alla musica emergente e a coloro che vogliono lavorare nel mondo della musica, con oltre 50 eventi gratuiti, 15 masterclass con i grandi della musica italiana e internazionale, e tantissimi spettacoli e concerti.

Antonio Fiorello, Silvia (all'anagrafe Silvia Algenii), i dj BearBros (Alessandro Marconcini e Matteo Pescarella), Edvin Camema, Matteo (nome d'arte di Matteo Minniti) e Neverbh (alias Stefano Bochicchio) hanno convinto con il loro talento artistico e la loro determinazione, dimostrando una capacità decisamente rara di saper comunicare ed emozionare con la musica, la voce ed il suono, qualità sicuramente utili per rincorrere il sogno di arrivare alla finalissima del 2 dicembre e salire sul palco che ha visto sfilare decine di musicisti emergenti ormai diventati grandi artisti e professionisti del settore, come Mahmood, Ermal Meta e Federica Carta.

In palio per loro c'è un tour europeo, una borsa di studio al Berklee, College of Music di Boston, la produzione di un singolo offerta da Riunite, strumenti musicali offerti da Algam Eko e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10mila euro da investire nella propria musica.