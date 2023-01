Pubblicato il terzo volume di Ex Cathedra del veronese Lino Cattabianchi

Il giornalista e professore in pensione Lino Cattabianchi ha calato il tris. È uscito il terzo volume di Ex Cathedra, libro in cui Cattabianchi ha raccolto i suoi interventi pubblicati nell'omonima rubrica tenuta per il settimanale Verona Fedele.

La rubrica Ex Cathedra è nata nell'aprile del 2020 e dal 2021 in poi se ne tiene traccia anche in piccoli libri. Volumetti che offrono la possibilità di leggere quanto scritto da Cattabianchi senza dover attendere le due settimane che intervallano la rubrica. E il volume dato recentemente alle stampe da Damolgraf Editore è il terzo.

Ex Cathedra è una rubrica in cui l'autore affronta diversi argomenti pur riuscendo a mantenere una solida continuità. Nei tre volumi finora pubblicati è possibile riconoscere dei fili conduttori. Ed uno è la volontà di mettere ordine. Una volontà che non a caso è emersa nel 2020, l'anno della pandemia, l'anno in cui tutto il mondo si è dovuto fermare. Anche Cattabianchi si è fermato e questa sosta gli ha permesso di riordinare la memoria. E mettendo ordine alla memoria, l'autore ha messo ordine anche al resto, quando ad esempio si lancia nel ricordo di autori che meriterebbero un maggiore riconoscimento per le loro opere.

La lettura di Ex Cathedra concede poi il piacere di ricordare alcuni avvenimenti dell'anno appena trascorso, tra cui anche fatti che sembravano eccezionali e che invece in poco tempo finiscono nell'oblio. Leggendo in successione la rubrica di Lino Cattabianchi ci si rende conto che la memoria è uno sforzo e per non perdere ciò che si reputa importante ci vuole impegno.

Un impegno che Cattabianchi mostra in modo particolare nel far riemergere episodi dal passato di Pescantina. Ricordi che possono ancora essere utili perché dimostrano come anche in un piccolo paese possono nascere grandi progetti. Progetti che poi si sviluppano nel tempo a piccoli passi e grazie alla collaborazione di tutti.

Infine, da professore in pensione, Cattabianchi non poteva non affrontare il tema della scuola, forse il tema meglio centrato dall'autore. Senza perdersi in una sterile nostalgia, Lino Cattabianchi difende un'istituzione di cui spesso si sente parlare a sproposito, ma che è un'incredibile strumento di libertà e democrazia.

Il terzo volume di Ex Cathedra si può acquistare nell'edicola Arcobaleno di Pescantina oppure nella libreria Terradimezzo di Bussolengo. E il prossimo 3 marzo sarà presentato dall'autore nel corso di una conversazione organizzata dall'università dell'Auser di Pescantina.