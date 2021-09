Riparte il "Teatro nei Quartieri" a Verona: tutti gli spettacoli in calendario

I teatri di quartiere sono pronti ad alzare il sipario ed ospitare nuovamente il pubblico in sala. La settimana prossima riparte infatti “Il Teatro nei Quartieri”, la rassegna promossa dall’assessorato al Decentramento per portare il teatro in mezzo alla gente, nei quartieri e nelle periferie, e che si avvale dell’organizzazione di Modus. Per la rassegna è il momento della ripartenza dopo lo stop dell’anno scorso causato dal Covid. Si parte mercoledì 15 settembre con l’unico spettacolo all’aperto al Circolo Primo Maggio a Montorio, per poi proseguire negli spazi al chiuso fino a dicembre. Gli uffici sono già al lavoro per stilare il cartellone con gli spettacoli in programma dal prossimo gennaio, per coprire tutti i quartieri del territorio.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti, vi si accede rispettando le misure di sicurezza prevista dalla normativa vigente ed è necessaria la prenotazione, che per ogni spettacolo sarà attiva sette giorni prima dall’evento. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.ilteatroneiquartieri.it creato apposta per poter seguire la programmazione, con titoli, teatri, date e orari. Tramite il sito si potrà effettuare la prenotazione obbligatoria del proprio posto in osservanza alle direttive anticovid che al momento prevedono anche l'esibizione del green pass.

Informazioni 340 5926978 - info@modusverona.it.

Sarà questa un’edizione particolarmente ricca di offerte, che recupera gli spettacoli perduti la scorsa stagione causa Covid, affiancandoli con nuovi titoli. Sette spettacoli che spazieranno come di consueto dalla commedia dell’arte alla commedia brillante contemporanea, dal cabaret ai monologhi, dal teatro alla canzone dialettale, con alcune delle migliori compagnie professionistiche e non, provenienti da tutto il Veneto. A differenza del passato, quest’anno gli spettacoli non avranno un giorno fisso di rappresentazione, ciò per diversificare l’offerta e raggiungere il maggior numero di spettatori. Ad ogni appuntamento teatrale è abbinata la presentazione di una Associazione veronese che opera nel campo sociale ed assistenziale.

Il programma

Si comincia mercoledì 15 settembre alle ore 21 nel parco del Circolo Primo Maggio (in caso di maltempo lo spettacolo si terrà nel teatro tenda del Circolo) con la commedia brillante “Veleno a colazione” portata in scena dalla compagnia vicentina Theama Teatro. Una commedia che mette alla berlina il matrimonio, attraverso un umorismo graffiante ed un susseguirsi di divertenti colpi di scena.

Segue poi “L’ultimo degli amanti focosi”, irresistibile commedia del grande Neil Simon che offre un'esilarante spaccato della classe media, mettendone in ridicolo superbie e debolezze, proposto dalla compagnia padovana Teatro Fuori Rotta, domenica 3 ottobre ore 16 al Teatro di La Rizza.

Terzo appuntamento al Teatro Camploy venerdi 15 ottobre ore 20.30, con uno spettacolo di Castelletti per Modus / Orti Erranti alla scoperta della figura del compositore veronese Antonio Salieri. Il monologo, intitolato “Rivalsalieri - La verità è nella musica”, alterna momenti drammatici e leggeri, ironici e romantici, come solo la vita vera sa essere.

Domenica 24 ottobre ore 16 al Teatro di Cadidavid è la volta dei Cantieri Invisibili, il gruppo di Matteo Spiazzi e Alberto Bronzato, che propone un bellissimo testo di Goldoni, “La bancarotta”, spettacolo di Commedia delle Maschere estremamente attuale che diverte con intelligenza sulle vicissitudini di un mercante veneziano.

In novembre, domenica 14 ore 16 arriva al Teatro Beato Steeb di Piazza Frugose Gigi Mardegan, attore trevigiano ma ben noto al pubblico veronese e sempre molto apprezzato, con il suo “Diese franchi de aqua da spasemo”, in cui si ride e sorride di quell’umanità contadina veneta della prima metà del secolo scorso, attraverso le memorie di un medico di campagna.

Grande appuntamento alla Gran Guardia, venerdi 26 novembre ore 20.30, con “Verona 84/85”, uno spettacolo che racconta il Campionato di calcio 84/85 del Verona e con esso la realtà di quell’epoca, proposto da Andrea De Manincor e Ermanno Rigattieri, tra aneddoti, gag e vecchi ricordi, sino ad un finale forte e inatteso.

Chiude questa prima parte della rassegna la compagnia veronese La Polvere Magica che torna attesissima alla Sala Virgo Carmeli, Golosine, con il suo ultimo lavoro “Vorrei la pelle nera”, nuovo capitolo della saga delle Sorelle Stramassi, domenica 19 dicembre ore 16.

La presentazione

La manifestazione è stata presentata oggi in municipio dall’assessore al Decentramento Marco Padovani insieme al direttore artistico della ressegna Andrea Castelletti. «Una rassegna da sempre molto seguita ed apprezzata dai veronesi, che finalmente possiamo riportare nei nostri quartieri – ha detto Padovani -. Per il nostro teatro questa è la vera ripartenza, abbiamo scelto gli spazi più capienti presenti sul territorio, sia per garantire al meglio il rispetto delle misure anti Covid, sia per permettere al maggior numero di veronesi di venire a teatro. Sono loro i primi a chiederlo, in questi mesi sono arrivate tante mail e richieste in tal senso. Li aspettano spettacoli di alta qualità, stiamo già programmando quelli per il 2022».

«Una proposta ricca e varia, con generi teatrali in grado di soddisfare tutti i gusti – ha aggiunto Castelletti-. Ricordo che la prenotazione è obbligatoria sul sito dedicato e attiva sette giorni prima dello spettacolo».