Occhi puntati verso il cielo anche a Verona: arriva la "superluna" rosa

Si rinnova quest'oggi, martedì 27 aprile, l'appuntamento speciale con la "Superluna rosa", vale a dire la luna piena del mese di aprile più vicina alla Terra, chiamata così negli Stati Uniti con riferimento alla fioritura del muschio rosa (Phlox subulata). Si tratta della prima "Superluna" del 2021 e il cosiddetto perigeo è previsto proprio alle ore 17.25 del 27 aprile, mentre l'effetto si protrarrà fino a mercoledì mattina. «A causa della sua vicinanza alla Terra, la Luna piena appare del 7% circa più grande», osserva l’Unione Astrofili Italiani (Uai), ma non si tratterà comunque della Luna più "super" del 2021 che, invece, è attesa per il mese di maggio.

L’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project, intervistato dall'Ansa spiega: «Consiglio di osservare il nostro satellite al crepuscolo, perché è molto suggestiva la visione della luna piena che sorge al calar del Sole, in direzione opposta alla nostra stella. La ragione è che la luce residua del crepuscolo permette di godere anche della visione del contesto terrestre circostante, con il nostro satellite che sorge alle spalle di paesaggi naturali o celebri monumenti. In piena notte invece - prosegue Gianluca Masi - il bagliore della Luna piena è tale che tutto il resto scompare».

Lo stesso Masi spiega inoltre che «quando la Luna è all’orizzonte mentre sorge o tramonta, abbiamo l’illusione che sia più grande perché, bassa com’è e spontaneamente in linea con gli elementi terrestri in primo piano, propone al cervello quasi un paragone dimensionale, un riflesso incondizionato che ne esalta la grandezza. Al contrario - conclude l’astrofisico - quando il satellite è alto in cielo, si trova isolato nel vuoto apparente dello spazio, senza la vicinanza di altri elementi con i quali confrontare le dimensioni».