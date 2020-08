Le "Stelle dell'Opera" all'Arena di Verona: il video del concerto

Anna Netrebko e Yusif Eyvazov in concerto all'Arena di Verona dopo il trionfale debutto nel 2019: a loro si sono uniti i fuoriclasse internazionali Gubanova e Maestri, in un programma unico appositamente pensato per l’Arena. Sul podio il Maestro Marco Armiliato, dopo un Requiem mozartiano pressoché sold-out.

«L’affetto di questi grandi artisti è uno dei pilastri di speranza e ottimismo su cui poggia la nostra visione di un futuro migliore, di un ritorno alla normalità a cui tutti aspiriamo. Sono certa che Verona tutta vorrà abbracciare di cuore questa grande coppia d’arte e di vita che rappresenta oggi non solo un’assoluta eccellenza artistica ma anche un segnale di ripresa importante per qualsiasi territorio a vocazione di turismo d’arte e cultura», dichiara il Sovrintendente e Direttore Artistico Cecilia Gasdia, che commenta la nuova forma degli spettacoli areniani dopo la serata inaugurale: «Desidero davvero ringraziare il personale di Fondazione Arena, l’Orchestra e il Coro ma anche tutto il personale tecnico e amministrativo, senza il quale non sarebbe stato possibile questo piccolo miracolo, un Festival in cui abbiamo dovuto ripensare l’Arena di Verona completamente da capo».

Video: tutti i diritti sono riservati e di proprietà della Fondazione Arena di Verona. Si ringrazia la Fondazione Arena di Verona per la gentile concessione delle immagini.