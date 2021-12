Grande successo per il live al Camploy dei Sonohra, poi l'annuncio: nuovo progetto discografico in arrivo

Successo per la data evento, patrocinata dal Comune di Verona, che domenica 19 dicembre dal palco del prestigioso Teatro Camploy ha concluso il “#viailsipariotour2021” dei Sonohra. Luca e Diego Fainello hanno voluto regalare alla loro Verona un live esclusivo, riprendendo in mano le loro graffianti chitarre elettriche e proponendo, tra hit del passato e successi più recenti, una scaletta completamente rivisitata e, per l’occasione, sono stati accompagnati da una band, con il bassista Matteo Valicella e il batterista Alberto Paderni.

Il concerto, il cui ricavato sarà in parte devoluto in beneficenza, è stato aperto dalle parole di grandissima stima e soddisfazione dell’Assessore alle Manifestazioni del Comune di Verona, Filippo Rando: «È bello che i nostri concittadini Luca e Diego siano tornati a Verona ed è per me un onore aprire il loro concerto, qui al Camploy, con un bel momento di festa e con la speranza che i prossimi concerti siano senza mascherina».

«È un’emozione grandissima chiudere il tour nella nostra città, Verona, dove siamo cresciuti e a cui dobbiamo veramente tantissimo», commentano Luca e Diego che, dal palco del Camploy, a fine concerto hanno annunciato al loro pubblico il nuovo progetto discografico.

«Nei prossimi mesi, uscirà “Liberi da sempre 3.0” una versione completamente rivisitata del nostro disco d’esordio del 2008, che conterrà anche degli inediti e alla cui realizzazione abbiamo già iniziato a lavorare». L’album sarà accompagnato da un tour, proprio come accadde con le 10 tappe del “Liberi da sempre tour 2008” che partì il 18 ottobre di quell’anno dal Giostrà di Bologna, portando i Sonohra, allora reduci dalla vittoria alla kermesse sanremese della Categoria Giovani, ad esibirsi in tutta Italia e ottenere il riconoscimento di disco di platino. L’attuale tournée, il #viailsipariotour2021, è stata ricca di soddisfazioni per il duo che per il 2022 si prepara a un ritorno alle origini riproponendo i loro successi del passato in una veste del tutto nuova.