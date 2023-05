Smartcamp: Sap, career & fun

Cambiano le modalità di selezione con cui le aziende avvicinano i giovani. AIM Major, azienda di consulenza gestionale SAP, porta alle estreme conseguenze la filosofia della casa madre e, per ingaggiare talenti, offre una settimana di vacanza-studio al mare. L’esperienza è riservata a 8 candidati selezionati sulla base del CV: «Guarderemo i titoli di studio privilegiando informatici, matematici ed economisti. Ma riserveremo grande attenzione a chi avrà in curriculum esperienze lavorative sul campo o dovesse dimostrare una forte motivazione, a prescindere dal background» dichiara l’HR dell’azienda.

Che ci sia voglia di ritrovarsi in presenza e mettersi in gioco è indubbio ma non si può tornare alle barbose lezioni frontali, a quel punto meglio la comodità di zoom. L’aspetto conviviale in un contesto esclusivo è di attrazione e diventa un forte acceleratore per la selezione e per l’aggregazione del gruppo. «In azienda ci siamo resi conto che è fondamentale carpire le nuove esigenze di “work smart” dei dipendenti e abbiamo esteso questo principio a formazione e recruiting. Dopo il Covid si è aggiunto un criterio di selezione nell’individuare la professione dei sogni: ora i giovani -e non più giovani- scelgono il lavoro dei sogni in base allo stile di vita che gli si prospetta, non solo in termini economici. I “nomadi digitali” cercano sì la sicurezza di uno stipendio fisso -magari buono- ma non intendono rinunciare ai viaggi e a fare esperienza» puntualizza il CEO Marco Favero.

Le professioni che permettono tutto ciò si basano su hard skill molto ricercate e, in SAP, sono:

Data Analyst o Data Scientist SAP

ABAP Developer

SAP Functional e SAP Consultant

UX Designer SAP

In SAP, il gestionale più utilizzato dalle multinazionali, tutto questo ha una sua declinazione di linguaggio software che non si insegna a scuola ma si impara nell’ambiente di lavoro. Ecco che la settimana a Bibione (VE) dal 10 al 16 Settembre 2023 sarà di orientamento. Al termine della stessa l’azienda proporrà un mese di Training on the job in sede a Treviso o Smartworking. In palio un contratto di lavoro. In ogni caso tutti i partecipanti potranno vantare nel CV un’esperienza formativa che li avvicina alla nicchia dei conoscitori di SAP. Per candidarsi è necessario inviare il proprio Cv ad hr@aimgo.live oppure tramite il form sul sito https://aimdocet.it/smartcamp2023/ entro il 30 giugno 2023.