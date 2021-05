Il concerto dei Simple Minds all'Arena di Verona rinviato al 2022

Gli show dei Simple Minds in Italia, inizialmente annunciati per il 2020 e già riprogrammati nell’estate 2021 (1° luglio a Pistoia, 13 a Roma, 15 a Pescara, 17 a Taormina e 9 agosto a Verona), sono ora riprogrammati nel 2022 a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica e in merito ad assembramenti di persone.

Riprogrammato dunque per l’estate del prossimo anno la parte del “40 Years of Hits Tour” che toccherà anche l'Italia e che vedrà la rock band scozzese esibirsi anche all'Arena di Verona il 18 luglio 2022. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date nel luglio 2022 e le prevendite sono aperte su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Per informazioni sui biglietti già acquistati si possono consultare le FAQ sul sito di Live Nation www.livenation.it/show-updates. Per info sul concerto in Arena, link in bio al sito www.arenalive.it.