“Scuole in Musica”, iscrizioni al concorso nazionale fino al 25 aprile 

C’è tempo fino a domenica 25 aprile per iscriversi alla quinta edizione del concorso nazionale “Scuole in Musica”, la cui premiazione si terrà in streaming il 24 maggio prossimo. L’iniziativa, organizzata da Talent Music School con la collaborazione del Comune – Assessorato Politiche giovanili, è fra le più importanti manifestazioni europee dedicata alla formazione musicale. Nell’ultima edizione del 2019, pre-pandemia, vi hanno preso parte 5.200 ragazzi da 14 regioni italiane e 120 differenti istituzioni scolastiche.

Il concorso, realizzato quest'anno in un'edizione esclusivamente online, è suddiviso per fasce di età e verte sull'esecuzione di brani che saranno valutati da un’apposita commissione giudicatrice. Vi possono concorrere gli studenti di tutte le scuole primarie e secondarie. Gli studenti dei conservatori, inoltre, potranno concorrere per il premio musicale dedicato a Làszlò Spezzaferri, fondatore del Conservatorio di Verona.

Regolamento e informazioni per l’iscrizione sono visibili sui siti www.concorsoscuoleinmusica.it - www.politichegiovanili. comune.verona.it. «Un evento – sottolinea l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Briani –, che registra ad ogni sua edizione una sempre crescente partecipazione di giovani talenti della musica, provenienti da tutta Italia. Ringrazio quanti, insieme all’Amministrazione, credono che la cultura scolastica sia fondamentale per la crescita e la formazione dei nostri ragazzi, e li supportano perché possano seguire i propri talenti e realizzare i propri sogni».