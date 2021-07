Appuntamenti con il grande teatro al Sangiò Art Festival

Nella programmazione del SanGiò Art festival oltre al già apprezzatissimo Cinema all’Aperto – tutti i mercoledì sera fino all’11 agosto – torna anche il Teatro nel Parco, organizzato da Ippogrifo Produzioni. Inaugurato lo scorso venerdì 9 luglio con una felice presenza di pubblico - in scena la scoppiettante Anna De Franceschi con la sua Super Ginger! Di Stivalaccio Teatro - altri grandi nomi aspettano di deliziare la platea dell’estate lupatotina 2021.

Venerdì 16 luglio è stata la volta de IL MERCANTE DI MONOLOGHI, di e con MATTHIAS MARTELLI. Attore, performer, giullare, autore dello spettacolo, Martelli è un talento riconosciuto dalla critica e amato dal pubblico: ha vinto i premi Alberto Sordi, Locomix, Uanmensciò e il prestigioso “Premio Nazionale Cultura” Frontino Montefeltro; figura inoltre nella Top Ten 2017 degli spettacoli più applauditi per Media&Sipario. Il “Mercante di Monologhi è considerato il suo cavallo di battaglia, spettacolo che vanta centinaia di repliche in tutto il territorio nazionale ed in prestigiosi festival internazionali. Diretto erede del Mistero Buffo di Dario Fo, che ha interpretato innumerevoli volte, Martelli nel suo “Mercante di Monologhi” presenta uno spettacolo dissacrante, coinvolgente, in cui schernisce diversi stereotipi contemporanei, prendendo le vesti di un giullare moderno. Un vecchio carretto colmo di vestiti è il supporto dell’attore in scena, che si presenta come un vero e proprio mercante di monologhi, pronto ad interpretare molteplici personaggi grotteschi ed esilaranti. Lo spettacolo è coadiuvato musicalmente dal Maestro Matteo Castellan al pianoforte e fisarmonica; l’eccezionale compositore e musicista diventa una vera e propria spalla sonora capace di arricchire ulteriormente la buona riuscita dell’interpretazione scenica.

I successivi appuntamenti di Teatro nel Parco saranno sempre di venerdì, presso il Parco Ai Cotoni di San Giovanni Lupatoto, nell’ambito del Sangiò Art festival. L’inizio degli spettacoli è previsto per le 21.15, apertura casse dalle 20.30. In caso di maltempo tutti gli spettacoli saranno realizzati presso Casa Novarini, Via Monte Ortigara 7, S.G. Lupatoto (aggiornamenti in tempo reale pagina Facebook SangiòArtfestival). Il prossimo venerdì 23 luglio LUNA E GNAC porteranno in scena la vera, straordinaria, storia di ALFONSINA STRADA, la prima donna italiana che nel 1924 partecipò al Giro d’Italia. Ancora grandi nomi poi per i prossimi appuntamenti con lo spettacolo CHE FOM? SPETOM! Di VIANDANZE TEATRO, venerdì 30 luglio, in cui il trio di attori in scena testa la lingua dei padri, il dialetto, per affrontare tematiche quali la perdita di senso dell’umanità e la percezione di un’attesa che si fa sempre più vana. Ultimo, imperdibile appuntamento, venerdì 6 agosto, con lo spettacolo del veronese ALBERTO RIZZI, che mette in scena la sua ultima opera teatrale IO, DANTE E LA VACCA, sul palco la vacca Rossella, nel ruolo di sé stessa, e Alberto Rizzi nei panni di Doro che racconta, esplora, scava e recita il testo dantesco, vero centro e fulcro dello spettacolo.

Informazioni e contatti

Mail: biglietteriaippogrifo@gmail.com

Tel: 349.6625771

CANALI SOCIAL: FACEBOOK – WEB

Link alla pagina Sangiò Art festival

Link alla pagina Ippogrifo Produzioni