 "RTL 102.5 Power Hits Estate" torna all'Arena di Verona quest'estate in versione Covid-free

L'evento che l'anno scorso andò in scena senza pubblico si terrà ad agosto in presenza

Martedì 31 agosto 2021 torna all'Arena di Verona "RTL 102.5 Power Hits Estate": il grande appuntamento con la musica live che decreterà il tormentone dell’estate 2021 e che quest’anno sarà in presenza e totalmente Covid-free: «A causa del persistente stato di emergenza dovuto al Covid-19, - si legge in una nota di RTL 102.5 - tutto il mondo dello spettacolo si è fermato impedendo lo svolgimento di tutti i concerti in programma quest’anno, ma RTL 102.5 in occasione della quinta edizione del grande evento live si impegna, a sue spese, ad organizzare la serata mettendo in sicurezza il pubblico. Tutti coloro che vorranno accedere all’evento “RTL 102.5 Power Hits Estate" infatti, dovranno essere in regola a controlli e tamponi sulla base di un protocollo che la radiovisione più ascoltata d’Italia sta mettendo a punto in collaborazione con l’amministrazione ed il sindaco di Verona dott. Federico Sboarina e l’Amministratore delegato della società Arena di Verona, dott. Gianmarco Mazzi».

Lo scorso anno l’evento si svolse in assenza di pubblico, in ottemperanza alle più restrittive norme di sicurezza. RTL. 102.5 fa sapere che «anche quest’anno RTL 102.5 si adeguerà alle direttive del Governo che proprio in questi giorni è al lavoro per individuare i protocolli che consentano una graduale ripresa alla normalità anche nell’ambito dello spettacolo e dei concerti live».

Secondo quanto è stato annunciato quest'oggi, «la serata sarà presentata da Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese con la straordinaria partecipazione di Massimo Giletti, sarà trasmessa in diretta su RTL 102.5 (canale 36 del DTT e 736 di Sky), e su www.rtl.it. Lo spettacolo si potrà seguire anche in streaming sui social di RTL 102.5».