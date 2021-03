Rinviato il festival Rock the castle 2021 al castello scaligero di Villafranca

«Rock the castle 2021 non potrà svolgersi», è il triste annuncio ufficiale che arriva dagli organizzatori della rassegna di musica rock tradizionalmente in programma d'estate al castello scaligero di Villafranca di Verona. Gli stessi organizzatori in una breve nota spiegao: «Il perdurare della pandemia non ci permette di organizzare e farvi partecipare all’evento in totale sicurezza rendendo inoltre impossibile agli artisti e alle decine di persone che lavorano con loro di raggiungere l’Italia senza correre rischi. Pertanto in accordo con tutte le band coinvolte abbiamo purtroppo deciso che il festival quest’anno non avrà luogo. La bella notizia è che stiamo già lavorando ad un’esplosiva edizione 2022 che verrà annunciata nelle prossime settimane».

In merito all'edizione 2022 festival musicale al castello scaligero Villafranca di Verona, gli organizzatori hanno riivelato alcune anticipazioni: «Rock the castle 2022 vedrà riconfermate alcune band, ma ci saranno anche molte sorprese! Sapremo darvi maggiori informazioni su biglietti e voucher nei prossimi giorni». Infine il ringraziameto all'affezionato. pubblico e un arrivederci colmo di speranza: «Vi ringraziamo con tutto il cuore per la pazienza e il supporto che ci dimostrate in ogni momento. Non vediamo l’ora di rivedervi pogare sotto il palco il prossimo anno!».