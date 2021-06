Roberto Bolle and Friends raddoppia, nuova data ad agosto per lo show all'Arena di Verona

Dopo lo straordinario successo di vendite di martedì 3 agosto, già sold out, la Fondazione Arena di Verona è felice di comunicare che lo spettacolo Roberto Bolle and Friends raddoppia con una nuova data lunedì 2 agosto alle 21.15. L’evento, in coproduzione con Artedanza s.r.l., riporta anche per il 2021 le stelle mondiali della danza nella suggestiva cornice dell’anfiteatro veronese e si conferma uno degli eventi più amati dal pubblico.

A fianco dei nuovi ed innovativi allestimenti, il Festival lirico 2021 ha riproposto tutti i gala in cartellone, tra cui l’immancabile appuntamento con la grande Danza per una serata attesissima dai fan che da ogni parte d’Italia – e non solo – accorrono attorno alla star mondiale Roberto Bolle, vero e proprio beniamino areniano.

L’Étoile e i suoi Friends, i migliori danzatori della scena internazionale, incanteranno l’Arena con un gala tutto nuovo che ogni anno mescola sapientemente balletto classico, moderno e contemporaneo, tra effetti speciali e nuove tecnologie. Un evento speciale che con tutta la sua energia ed emozione saprà regalare una serata davvero indimenticabile per stupire, appassionare, commuovere e divertire un pubblico trasversale in un palcoscenico unico al mondo.

L’Arena di Verona si prepara ad accogliere il caloroso pubblico della danza che da numerosi anni infiamma l’Anfiteatro riservando ai propri beniamini vere e proprie standing ovation e applausi a scena aperta: il nuovo ed imperdibile appuntamento è quindi lunedì 2 agosto alle 21.15.

I biglietti saranno in vendita da martedì 29 giugno presso la biglietteria dell’Arena in Via Dietro Anfiteatro 6/B, i punti vendita autorizzati e i siti ufficiali arena.it e geticket.it