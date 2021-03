Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Officina Grafica Edizioni ha appena pubblicato il nuovo libro di Pietro Vanessi "Limortaccisua. Le vignette senza pietà della Morte Nasona" (codice isbn 9788899278427) Un libro, Limortaccisua, che raccoglie oltre cento vignette di Pietro Vanessi, disegnate in questi ultimi dieci anni, sul personaggio della Morte Nasona. Una Morte implacabile e cinica, senza un briciolo di umanità, ma anche buffa, divertente, sbadata e pressapochista.

Un libro di black humor intervallato da alcuni racconti i cui autori, in un modo o nell’altro, con la Morte hanno avuto a che fare. Anche perché, prima o poi, con Lei avremo tutti a che fare. E allora ridiamoci su e prendiamoci beffa dell’oscura signora finché la salute ce lo concede e finché avremo quella vitalità giocosa e divertita che ce la fa dimenticare. Il libro è stato ideato da Pietro Vanessi. Con il contributo di: Bianca Del Ninno, Carlo Alberto Turrini, Lucilla Masini, Vincenzo Nizza, Vicky Amendolia, Roberto Dal Pra’, Paolo Pesce Nanna, Massimo Galli, Pietro Gorini. Ognuno ha scritto un testo inerente all'argomento Morte. Vanessi, veneto di nascita, romano di adozione, è pubblicitario, art director, consulente e docente di comunicazione allo IED di Roma. Nella satira di Vanessi si spazia dalla filosofia zen alla critica sociale, dalla cronaca politica quotidiana alla vita di coppia, dalle riflessioni sulla morte alle gioie del sesso ludico fino a vere e proprie escursioni nel campo della filosofia e della psicologia. Affronta i temi come quello della morte con la spensieratezza dell’eterno ragazzo che dimora in lui, e che gli consente quella giusta incoscienza, opportuna a mantenere quel dovuto distacco che ogni vignettista satirico deve avere.

E' il secondo libro che Vanessi pubblica con Officina Grafica Edizioni. Nel 2019 infatti era uscito "Mai Molestin. Mai piu' violenze". Libro di testimonianze di donne sulla violenza e femminicidio. Con le vignette di Vanessi, vignette che non fanno ridere. Ora questo libro di black humor spiazzante! I libri sono disponibili sul sito di Officina Grafica Editoriale e presso le maggiori librerie: https://www.officinagraficaeditoriale.it/acquista/officina-grafica-edizioni/catalogo-titoli/limortaccisua-le-vignette-senza-pieta-della-morte-nasona/.