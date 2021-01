Pubblicata la favola per bambini "Il drago spettinato - Messy Dragon"

Officina Grafica Edizioni ha appena pubblicato una splendida favola per bambini. Il titolo è "Il drago spettinato - Messy Dragon". È' una bellissima favola moderna, adatta ai bambini della scuola primaria, in italiano e in inglese, in caratteri grandi e leggibili. Gli splendidi disegni fatti a mano la rendono ancor più affascinante e le danno un sapore veramente speciale.

Chi sono le autrici? La scrittrice è Luciana Sguazzabia. Una mamma che vive e lavora in provincia di Verona ed è da sempre affascinata dalle parole, non solo in lingua italiana ma anche in lingua straniera. Nel 2010 inizia a scrivere racconti per i bambini della scuola dell’infanzia che poi mette in scena, prendendo parte al percorso letterario “Leggere per crescere”, promosso dall’Istituto Comprensivo di Nogara (VR). Nel Maggio 2016 partecipa al concorso letterario “Fiabando”, classificandosi tra i finalisti con i due racconti “La città degli uomini piccoli” e “Lù”. Ha pubblicato “Elisa e l’ira di Saturno”, ed. La Vita Felice, 2017, racconto illustrato bilingue (italiano e inglese); “Le sopracciglia della signora Cecilia”, ed. La Vita Felice, 2018, racconto illustrato bilingue (italiano e inglese).

L'illustratrice è Elisa Beraldo. Lavora a Verona in una azienda di telecomunicazioni ma ricopre, contemporaneamente, il ruolo di interior designer nell’azienda di famiglia. Da sempre vicina al mondo artistico, amplia la propria formazione con vari corsi specialistici e di pittura, avvicinandosi all’illustrazione per bambini grazie al sodalizio con Luciana Sguazzabia, che le unisce dagli anni della scuola. Predilige il disegno a matita e ad acquerello; ha sviluppato uno stile personale che sottolinea, nei tratti colorati, la delicatezza e la semplicità infantili. Ha pubblicato e illustrato con Luciana “Elisa e l’ira di Saturno”, ed. La Vita Felice, 2017, racconto bilingue (italiano e inglese); “Le sopracciglia della signora Cecilia”, ed. La Vita Felice, 2018, racconto bilingue (italiano e inglese).

Il libro è stato stampato in carta riciclata in linea con la tradizione ormai consolidata della capofila Officina Grafica Editoriale che da tempo ha deciso di stampare in carta ecologica e di favorire l'ecosostenibilità. Il libro è stato realizzato pensando sia ai bambini della scuola elementare che ai bambini piu' piccoli, i quali, con l'aiuto di un adulto potranno gioire di questa storia bilingue dai disegni grandi e i colori vivaci.