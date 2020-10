Presentazione dei nuovi programmi dell'Università del Tempo Libero a Sommacampagna

La 24esima edizione della nostra Università del Tempo Libero è pronta a partire e sarà molto speciale, non solo perché veniamo dal periodo Covid-19, ma perché risulterà rinnovata sotto molti aspetti. «Siamo orgogliosi di ripartire con una serata di presentazione in presenza, naturalmente rispettando tutte le norme di prevenzione sanitaria previste (mascherine, gel igienizzante per mani, distanziamento sociale, sanificazione): lo faremo al Palapesca di Via Cesarina 16 a Sommacampagna nella serata di giovedì 8 Ottobre 2020 per l’atteso “UTL RESTART”. Questa nuova stagione 2020/2021 porterà avanti i corsi da sempre apprezzati, con un ricco programma, inserendo, per alcune tipologie di corsi, la possibilità della “didattica a distanza”, ma solo in caso di nuova emergenza».

Le novità di quest’anno sono l’introduzione di 6 cicli di iniziative, che si chiameranno UTL PER ME, UTL CREATIVA, UTL BENESSERE, UTL YOUNG, UTL FAMILY e infine UTL RACCONTA.

UTL PER ME sono “Attività che non avevo avuto la possibilità di fare, e che ora dedico proprio a me stesso, per prendermi del tempo utile PER ME”. Questo ciclo comprende Computer base ed avanzato – Inglese e tedesco – Economia e finanza alla portata di tutti – Dizione Base ed Avanzato – Teatro – Fotografia Base ed Intermedio – Storia – Cultura Costituzionale – Storie di carta: alla scoperta dell’Archivio di Stato.

UTL CREATIVA “mette alla prova la tua voglia di creatività, che magari diventerà passione e poi, perché no, abilità”. Prevede: Metti le mani in Pasta – Facciamo il Formaggio – Shabby Chic & Dintorni – Scrapbooking – Maglia Base, intrecci Aran e Pizzi Lace – Il Feltro fatto a mano – Laboratori di bigiotteria, accessori e borse in pelle – Pittura ad olio e disegno – Creatività Scultorea.

UTL BENESSERE dice “Voglio ritagliarmi del tempo per sentirmi bene, rilassarmi, imparare a curare me stesso e prendere la vita con serenità”. Raccoglie i corsi di Hatha Yoga – Nordic Walking – Orthobionomy – Martedì di Salute e Benessere – La mente si racconta – Oltre le parole (la comunicazione empatica e sensoriale) – L’Arte del rilassamento.

UTL YOUNG ciclo dedicato ai giovani, nato lo scorso anno, si evolve e propone iniziative per i giovani dai 6 ai 20, dai più piccoli ai più grandi, per dargli spunti stimolanti, interessanti e anche divertenti. Comprende Dolcetti da Paura! – Giochiamo con l’inglese – Spazio alla mia arte – Divertiamoci a studiare – Lo studente Smart – I tesori nascosti della natura – Scuola di giornalismo online per ragazzi.

Ed ecco l’altra novità di UTL FAMILY, incontri gratuiti di servizio pubblico aperti a tutti gli adulti (su prenotazione per organizzare tutto al meglio) che tratteranno di tematiche molto importanti relative ai figli, alle dinamiche quotidiane, al gioco d’azzardo, alla Dislessia e problemi DSA, ai problemi di alimentazione ed emotività, Come comunicare il dolore ai bambini, Bullismo e Cyberbullismo ed infine un workshop per imparare il Primo Soccorso in età Pediatrica e le manovre di disostruzione delle vie aeree.

In ultimo UTL RACCONTA prevede un ciclo di 4 incontri per LEGGERE AD ALTA VOCE riservato ai residenti, con dei bravi esperti che ci condurranno su diversi binari dell’arte di raccontare. Inoltre ci sarà PROTAGONISTI A TUTTE LE ETA’, un progetto sperimentale perche i nonni si raccontino ed i ragazzi apprendano.

Siamo certi di avere proposto attività di un potenziale grande interesse, e confidiamo che la platea della nostra UTL si apra anche a nuovi amici!

L’Assessore alla Cultura Eleonora Principe e la Consigliera delegata Luisa Galeoto, che hanno fortemente profuso il loro impegno per la realizzazione di questo programma, spiegano: «Abbiamo cercato di darvi sempre nuovi spunti di riflessione e formazione, ancor più all’insegna dell’alta competenza formativa e dell’indubbio valore delle proposte».

Iscrizioni UTL aperte dalla sera del 8/10/20 fino a tutto il 25/10/2020! Informazioni e prenotazioni di appuntamenti all’Ufficio Cultura tel. 0458971357.