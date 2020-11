«Positivi alcuni dipendenti»: il concerto di Fondazione Arena salta, ma c'è una novità

«Il 13° concerto al Teatro Filarmonico di venerdì 27 novembre, primo appuntamento dell’iniziativa “Sei a casa al Teatro Filarmonico” promossa da Fondazione Arena in collaborazione con il Gruppo Athesis, non avrà luogo a seguito della positività al Covid 19 di alcuni dipendenti». Così si legge in una nota ufficiale che poi prosegue: «Per garantire piena sicurezza e tutelare la salute dei lavoratori, Fondazione Arena ha immediatamente predisposto i tamponi per tutto il personale. I controlli sono tuttora in corso e coinvolgono preventivamente anche coloro che non sono entrati direttamente a contatto con i soggetti risultati positivi».

Tuttavia, per mantenere l’impegno preso con la comunità veronese, la collaborazione con TeleArena inizierà ugualmente sabato 28 novembre alle 16.15 con la messa in onda di uno degli appuntamenti areniani più amati degli ultimi anni: i Carmina Burana di Orff del 2019 diretti dal M° Ezio Bosso.

Il concerto, oltre che in chiaro sull’emittente locale, sarà trasmesso anche on demand sulla webTV arena.it/tv da sabato 28 alle ore 12. Grazie all’accordo con il Gruppo Athesis, Fondazione Arena adempie così alla sua funzione artistica, sociale e culturale, in linea con i valori supportati da Ezio Bosso nella sua attività con l’associazione Mozart14, nota per portare la musica nelle carceri e negli ospedali a conforto delle categorie più svantaggiate.