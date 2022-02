I Pinguini Tattici Nucleari si prendono anche l'Arena di Verona per un concerto estivo imperdibile

BPM Concerti eTrident Music hanno comunicato oggi il nuovo calendario live dei Pinguini Tattici Nucleari, con gli appuntamenti sold out nei palazzetti confermati e riprogrammati nei mesi di giugno e luglio 2022, e l’annuncio delle nuovissime date nelle arene e nei festival più attesi dell’estate italiana. Un nuovo corso che si respira già dal nome del tour, cambiato per l’occasione in "Dove eravamo rimasti tour", che sintetizza tutta la voglia della band di andare avanti e ricominciare a vivere, lasciando alle spalle questi due anni di stop ai grandi eventi, una parentesi rubata da cancellare e dimenticare per ripartire - appunto - da dove si era rimasti. Tra le nuove date del tour vi è anche la città di Verona con un live in Arena che si preannuncia travolgente il prossimo 8 agosto 2022.

Se è vero che i Pinguini Tattici Nucleari non si sono mai fermati, con un’autentica collezione di Dischi d’Oro, di Platino, Doppio e Triplo Platino ad accompagnare il loro incredibile successo, è altrettanto vero che "Dove eravamo rimasti tour" è il modo più bello per tornare ai concerti ed estendere l’abbraccio ai fan che non hanno mai smesso di sostenerli in questo periodo dai tratti atipici. A vivere per primi questa attesissima esperienza saranno, con gli appuntamenti indoor di giugno, proprio coloro che da più tempo stanno attendendo impazienti il live della band e hanno già acquistato i biglietti per le date nei palasport.

"Dove eravamo rimasti tour" cattura i Pinguini Tattici Nucleari nella fotografia più sfaccettata del loro sentire, che guarda al passato più lontano del primo tour importante e a quello più recente, colorato e iconico dell’esperienza sanremese, al presente della ripartenza e al futuro sempre più vicino dei live. Tutti insieme, da dove eravamo rimasti. I biglietti già acquistati sono validi per le date corrispondenti del nuovo calendario. Quelli per le nuove date e gli ultimi biglietti per la data di Eboli saranno in vendita dalle ore 14 di lunedì 28 febbraio sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Di seguito tutte le nuove date: