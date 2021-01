Il Parco Giardino Sigurtà vince il premio "Best Attraction 2020: Global Winner" di Tiqets

Tiqets, la piattaforma di prenotazione on line a livello mondiale per musei e altre attrazioni ha premiato il Parco Giardino Sigurtà per la categoria Best Attraction 2020: Global Winner. Questo riconoscimento è stato conferito grazie alle recensioni dei visitatori e ai quasi 7mila voti espressi da parte dei consumatori di tutto il mondo. I Global Remarkable Avenue Awards, giunti alla quarta edizione, sono «una splendida opportunità per riconoscere l’impegno e la bellezza delle attrazioni italiane che, nonostante questo anno difficile, sono ancora qui per garantire divertimento e sicurezza ai propri visitatori», ha dichiarato Paolo Fatone, Regional Director Central, Southern Europe and - Middle East di Tiqets. Una grande soddisfazione per la perla botanica veronese che nonostante la particolare stagione 2020 ha saputo accogliere migliaia di visitatori in tutta sicurezza, grazie alla sua estensione di 600.000 metri quadrati, e svolgere alcuni eventi come Magico Mondo del Cosplay e Viaggio nel Tempo.

«È un onore per noi poter noi ricevere il premio Best Attraction 2020: Global Winner! Un premio che ha un valore importante proprio perché il voto proviene direttamente dal pubblico, un pubblico che ha sempre dimostrato di amarci e di volerci sostenere, come è evidente anche dal seguito che abbiamo sui canali social – commenta Giulia Balestrieri, Responsabile Marketing e Comunicazione del Parco Giardino Sigurtà – Questo premio servirà come ulteriore spinta per la nuova stagione del Parco Giardino Sigurtà che riaprirà i suoi cancelli al pubblico il 7 marzo con una strepitosa fioritura di tulipani».

«È una grande soddisfazione per noi - afferma Giuseppe Inga Sigurtà, proprietario del Parco con la sorella Magda - che ogni giorno lavoriamo con passione, ponendoci obiettivi sempre più alti e siamo fiduciosi in una ripresa per la stagione 2021. Il Parco infatti è dinamico, con fioriture sempre diverse, e l’ampiezza degli spazi garantisce una visita in completa sicurezza, per vivere momenti di serenità in un luogo meraviglioso vicino ad altre bellezze naturali e storiche tutte da scoprire, come il lago di Garda, la località di Borghetto sul Mincio e le città di Mantova, Verona e Venezia».