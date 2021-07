Nasce a San Michele la Compagnia Teatrale La Graticcia, debutto l'8 luglio con "Il Palio di Verona"

Quest'estate, la Compagnia Teatrale La Graticcia mettera? in scena lo spettacolo "Il Palio di Verona", tratto dal libro di Marino Zampieri “Il Palio, il porco e il gallo – la corsa e il rito del ‘drappo verde’ fra Duecento e Settecento”. Il testo, adattato a pie?ce teatrale da Giovanni Vit, che ha curato anche la regia dello spettacolo, ripropone l’atmosfera festosa di un evento – Il Palio di Verona - che ha caratterizzato profondamente la vita veronese nei secoli trascorsi, ripetendosi annualmente dal 200 al 700, con una straordinaria partecipazione popolare e un’ampia risonanza storica e letteraria. Dante stesso fu uno spettatore illustre di questa manifestazione durante la sua prolifica permanenza nella citta? scaligera, tanto da nominarlo nella Divina Commedia: “Poi si rivolse, e parve di coloro che corrono a Verona il drappo verde per la campagna; e parve di costoro quelli che vince, non colui che perde” (Inferno – Canto XV, vv. 121-124).

Proprio come a Siena, anche a Verona si correvano gare con uomini, donne e animali. Per mesi la citta? si preparava alla prima domenica di Quaresima, giorno dell’evento e pretesto per dare sfogo travestimenti, lazzi e giochi, con la sana consapevolezza di essere “veronesi tuti mati”. Lo spettacolo vuole essere uno spaccato sociale della vita di un tempo in un percorso attraverso i secoli, dove narrazione e rievocazione storica si alternano. E come nella migliore tradizione del grande teatro popolare, umorismo, disincanto e leggerezza si fondono, svelando personaggi, sogni e debolezze della nostra bella Verona.

Per ricreare la magica atmosfera di Verona, prezioso e? stato il contributo di due storici artefici dei successi de “La Barcaccia”: Gino Copelli ha curato il fondale e Giuliano Crivellente ha ideato le canzoni. Lo spettacolo debutta questo giovedi? 8 luglio a Castel d'Azzano, a cui seguira? la replica gia? in calendario del 16 luglio a Salizzole. Dal 28 al 31 agosto, poi, la Compagnia sara? in scena presso il Cortile di S. Eufemia nel contesto della rassegna "Il Teatro nei Cortili" organizzata dal Comune di Verona.