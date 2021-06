La grande Opera lirica all'Arena di Verona approda in televisione sulla Rai con Pippo Baudo

La magia della lirica, il fascino dell'Arena di Verona, dal prossimo 27 luglio per tre martedì andrà in onda in prima serata su Rai 3 con il programma "La grande Opera all'Arena di Verona raccontata da Pippo Baudo e Antonio Di Bella". Si tratta di un ciclo di tre speciali appuntamenti per portare il pubblico televisivo dentro l’Arena di Verona, a vivere con passione l'Opera. Nella prima serata, martedì 27 luglio, andrà in onda “Cavalleria Rusticana”, mentre il secondo appuntamento, martedì 3 agosto, sarà dedicato a “Pagliacci” e martedì 10 agosto sarà la volta di “Aida”, proprio nel giorno dell’anniversario del suo debutto in Arena nel lontano 10 agosto del 1913.

Pippo Baudo e Antonio Di Bella, stando vicino al pubblico all’interno dell’Arena di Verona, racconteranno le Opere, i loro retroscena e anche le curiosità sul prestigioso Anfiteatro che le ospita e che, con forza sempre maggiore, va ad affermarsi nel ruolo di “più grande teatro d’Opera a cielo aperto del mondo”. Questo progetto, mai realizzato prima, nasce da un’idea di Gianmarco Mazzi per Arena di Verona S.r.l., su impulso del Presidente della Fondazione Arena di Verona, nonché sindaco del capoluogo scaligero, Federico Sboarina. Il primo cittadino scaligero ha così commentano in fase di presentazione dell'iniziativa: «L’Arena in prima serata Rai. Il 27 luglio, il 3 agosto e il 10 agosto saranno trasmessi tre grandi capolavori dell’opera lirica e del nostro Festival, narrati da due ospiti d’eccezione: Pippo Baudo e Antonio Di Bella. Su Rai 3 andranno Cavalleria Rusticana, Pagliacci e Aida. La nostra cultura e il nostro monumento sono simboli internazionali. Noi ne siamo orgogliosi e facciamo di tutto per promuoverli».

Arena di Verona S.r.l. che all’Arena rappresenta il “live” e gli eventi Tv ha lavorato a fianco del Sovrintendente Cecilia Gasdia per valorizzare il mondo dell’Opera di Fondazione Arena di Verona, con l’obiettivo di divulgare in Italia e all’estero la grandezza delle produzioni areniane e l’importanza di “Verona capitale mondiale dell’Opera”. Sarà proprio Rai 3, la rete “generalista” della cultura, a dare spazio a questa iniziativa in cui, per la prima volta, i telespettatori potranno vivere l’esperienza dell’Opera come fossero immersi nell’Arena di Verona.