Al via nel fine settimana le "Notti Bianche" nei quartieri promosse dal Comune di Verona

Prendono il via sabato 29 agosto, con il primo appuntamento a Santa Lucia, le "Notti Bianche" dei quartieri di Verona. Gli eventi, tre serate organizzate dalla Pro Loco veronese con il patrocinio del Comune, sono tutti ad ingresso gratuito, con inizio alle 18.30 fino alle 23.30. Seguiranno, il 5 settembre la "Notte Bianca di Borgo Venezia" e il 12 settembre "La Notte Bianca della 3ᵃ Circoscrizione".

Durante gli eventi è prevista l’apertura serale delle attività commerciali presenti nei quartieri, con giochi e musica dedicati alle famiglie ed ai bambini, oltre a food truck e bancarelle per la vendita di prodotti artigianali. Per questo sabato, l’appuntamento è in piazza Martiri d’Istria, Fiume e Dalmazia a Santa Lucia. La manifestazione si tiene nel pieno rispetto delle normative per la sicurezza e il distanziamento sociale, con controlli e obbligo di mascherina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Una manifestazione che punta a mantenere vivo il quartiere e a sostenere le attività economiche in questo momento di difficoltà. – spiega l’assessore alle Attività economiche Nicolò Zavarise – Inoltre, contribuisce ad accrescere le opportunità d’incontro fra i cittadini, creando eventi serali che animano piazze e vie dei borghi cittadini».