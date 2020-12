Natale di solidarietà: un'idea del sorriso di Beatrice Odv con il Comune di San Bonifacio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Oggi vogliamo condividere con voi il videomessaggio di vicinanza, sostegno e unitarietà che alcune Associazioni di volontariato del nostro territorio, coordinate da "Il Sorriso di Beatrice" vogliono trasmettere a tutti gli amici di Facebook. “Donarsi, è l’elemento distintivo che caratterizza ogni uomo la cui filosofia di vita si concretizza attraverso il concetto del NOI, inteso come gruppo o associazione che agisce e opera per il bene della comunità. Attraverso questo video messaggio, intendiamo ribadire la nostra costante presenza nei confronti di persone e strutture che necessitano di sostegno, cura e amore.

Lo facciamo nell’unico modo possibile: UNITI! Tutti insieme per un unico grande obiettivo, portando un sorriso, un augurio e una speranza nel cuore di chi in questo particolare momento ha ancora più necessità di sentirsi meno solo. Grazie all’Amministrazione comunale di San Bonifacio per il patrocinio all'iniziativa e a tutte le associazioni che hanno condiviso il progetto: Bianca nel Cuore, Il Paese di Alice, Movimento per la Vita - Centro Aiuto Vita, Auser, Fondazione Historie, Croce Rossa Italiana - Comitato Est Veronese. Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli! Buone Feste. Il Sorriso di Beatrice” Queste associazioni hanno deciso di sostenere tutte insieme per il Natale 2020 il nuovo progetto della Croce Rossa Italiana - Comitato Est Veronese: l'Emporio Solidale "Il Salvagente", un centro alimentare di primo aiuto per tutte le persone in difficoltà. Fate anche voi la vostra donazione! Conto Corrente: IT17Q02008859760000103015393. Causale: Emporio Solidale "Il Salvagente".

