Nasce "Degustando tra le dimore amiche", una serie di eventi enogastronomici esclusivi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Nasce “Degustando tra le DIMORE AMICHE”: una serie di appuntamenti esclusivi enogastronomici attraverso i quali sei ville venete, le DIMORE AMICHE del Veneto, si presentano e si raccontano proponendo una degustazione di vini eccellenze del nostro territorio. La cantina Le Vie Angarano, di Bassano del Grappa (Vicenza), attraverso i racconti di Giovanna Bianchi Michiel – imprenditrice a guida della casa vitivinicola - inviterà I visitatori ad apprezzare gusti, profumi e sentori di quattro etichette: Jassara, Sisters, Brenta e Masiero. Mentre per ogni appuntamento saranno i padroni di casa a parlare della loro dimora e delle storie ad essa legate. Oltre all’assaggio dei vini è inclusa la possibilità di visitare la dimora e di acquistare ciò che si è degustato.

Il 27 maggio il primo appuntamento si terrà al Castello di Thiene (due le possibilità di prenotare: per le 18 e per le 19) con racconti medievali e vicissitudini della famiglie legate a questa dimora del ‘400. Per l’appuntamento di Borgo Feriani del 4 giugno l’evento si trasforma in una cena speciale che sarà accompagnata da una degustazione a base di prodotti della distilleria Brunello. Venerdì 11 giugno Degustando fa tappa a Villa Valmarana ai Nani a Vicenza (prenotazioni per le 18.30 oppure le 19.30); giovedì 17 giugno le Vie Angarano vi invitano a casa loro: proprio in quel di Villa Angarano, a Bassano del Grappa (Vicenza), con orari 18 e 19; sabato 19 giugno si degusta a Villa da Schio a Castelgomberto (Vicenza) con orari per la prenotazione alle 17 e alle 19. Gran finale di Degustando tra le Dimore Amiche a Villa Sagramoso Sacchetti,a Verona, con doppia linea di degustazione con Le Vie Angarano e la cantina Le Fraghe; parteciperà inoltre Matilde Poggi presidente della Fivi, la Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti.

Ogni evento si svolge nel rispetto dei protocolli, delle normative e delle ordinanze a prevenzione Covid-19. Tutte le prenotazioni si effettuano direttamente attraverso i siti delle singole dimore. Le date del tour di Degustando tra le Dimore Amiche (dal 27 maggio al 30 giugno):