Da Verona a Zevio torna "Venerazioni 2021" con i live di Nada, Annalisa e Stephanie Ocean Ghizzoni 

Torna la rassegna musicale declinata al femminile ideata e organizzata da Box Office Live, in questa edizione tre grandi concerti per omaggiare il talento “di Venere” con Annalisa al Castello di Zevio sabato 24 luglio e due appuntamenti al Teatro Romano di Verona: il 17 settembre con un concerto omaggio ad Aretha Franklin, Etta James e Tina Turner proposto da Stephanie Ocean Ghizzoni e il 18 settembre con Nada.

Il programma

ANNALISA – 24 LUGLIO – ZEVIO

Sul palco di Zevio, oltre ai suoi più grandi successi, Annalisa presenterà per la prima volta le canzoni di “Nuda10”, la nuova versione dell’album “Nuda”, certificato ORO con 57 milioni di stream, uscito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con l’aggiunta di 6 nuovi brani, tra inediti e rivisitazioni, entrato direttamente ai vertici delle classifiche di vendita.

STEPHANIE GHIZZONI - THE SOUL’S MAMA – 17 SETTEMBRE - VERONA

Interprete energica e sensile dalla voce potente e versatile caratterizzata da profonde note blues, Stephanie Ocean Ghizzoni porta in scena un omaggio alle tre indiscusse star della black music: Etta James, Aretha Franklin and Tina Turner che hanno segnato la storia della musica di tutti i tempi. Sul palco assieme a Chiara Luppi, propone un percorso musicale inedito accompagnata da una super band di 8 elementi per una serata esplosiva e ricca di grande energia.

NADA – 18 SETTEMBRE – VERONA

Un grande ritorno nella splendida cornice del Teatro Romano dove Nada si esibì nel 1988 per la storica rassegna "La Canzone D'Autrice". Protagonista della musica italiana, interprete e autrice dalla classe e dalla sensibilità uniche, fin dai suoi esordi Nada ha firmato alcuni dei grandi successi divenuti internazionali. Un’evoluzione artistica affascinante l’ha vista più volte cambiare pelle: ha esplorato stili e generi diversi passando dalla musica leggera, al cantautorato, tornando al pop negli anni ottanta e virando poi verso la canzone d'autore e la scena indipendente.

Artisticamente più attiva che mai, Nada presenta un concerto che comprende brani come "Il porto di Livorno" di Piero Ciampi, la popolare "Ma che freddo fa" e i grandi successi come "Amore disperato", "Il cuore è uno zingaro", "Ti stringerò" e classici della tradizione popolare come "Maremma" e "Malachianta", fino alle canzoni di oggi (Guardami negli occhi, Luna in Piena e Senza un perché, quest’ultima colonna sonora di The Young Pope.

Informazioni e contatti

Per ogni informazione: Verona Box Office - tel. 045 801115.