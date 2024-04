Dopo Aida, Stefano Poda firma il nuovo allestimento del Nabucco

Sarà Stefano Poda a firmare regia, scene, costumi, luci e coreografie del Nabucco che inaugurerà l'Arena di Verona Opera Festival 2025. Dopo il successo del suo debutto areniano, l'estate scorsa, con l'Aida "di cristallo", Poda tornerà nell’anfiteatro scaligero per la nuova produzione del dramma corale di Giuseppe Verdi, terza opera più rappresentata di sempre in Arena con 239 recite totali dal 1938.

«Siamo orgogliosi di affidare la nuova produzione 2025 di Nabucco a Stefano Poda che, con il suo lavoro, rende presente il futuro», ha commentato la sovrintendente di Fondazione Arena Cecilia Gasdia. «Il palcoscenico dell’Arena permette di sperimentare soluzioni nuove e diverse, per le quali serve uno spirito artistico e una genialità creativa - ha sottolineato il vicedirettore artistico Stefano Trespidi - Con Stefano Poda abbiamo iniziato una bellissima collaborazione l’anno scorso, per Aida, proseguita nella mostra-installazione protagonista del Fuorisalone della Design Week di Milano. E ora con questo innovativo progetto su Nabucco».

«L’Arena di Verona è il teatro all’aperto più straordinario al mondo, l’esperienza dell’anno scorso mi ha segnato profondamente e sono orgoglioso di poter annunciare il mio ritorno - ha dichiarato il regista Stefano Poda - Sul palcoscenico il mio linguaggio sarà volto a creare un Nabucco peculiare che potrà esistere solo in Arena: non un titolo di teatro, non solo un appuntamento d’opera, ma un evento da festival, di arte totale, che possa conquistare tanto gli appassionati quanto un pubblico veramente più ampio».

E da oggi, sabato 27 aprile, aprono le prevendite per il 102esimo Arena di Verona Opera Festival 2025. In anticipo di oltre 400 giorni. Per la prima volta, Fondazione Arena accelera sulla messa in vendita dei biglietti per andare incontro alle esigenze di un pubblico sempre più internazionale. Il teatro all’aperto più grande del mondo, l’anno scorso ha infatti accolto spettatori da 125 Paesi.

Ben 46 serate dal 13 giugno al 6 settembre 2025, con cinque titoli d’opera, tra cui la nuova produzione di Nabucco, e tre serate-evento. I biglietti sono disponibili sul sito www.arena.it, alla biglietteria centrale dell’Arena in via Dietro Anfiteatro a Verona e all’interno del circuito TicketOne.

Ad inaugurare il 102esimo festival, con una doppia serata dedicata il 13 e 14 giugno 2025, e ben 12 repliche totali fino al 5 settembre, sarà il Nabucco di Giuseppe Verdi diretto da Stefano Poda. Sua anche l’Aida di Verdi nell’edizione che tornerà in scena dal 20 giugno al 4 settembre, per 13 serate. Eccezionalmente, La Traviata di Verdi sarà in cartellone dal 27 giugno al 2 agosto per 6 recite, nell’elegante produzione 2011 di Hugo De Ana. Non mancherà, nel 150esimo anniversario della sua creazione, Carmen di Georges Bizet, nell’amato allestimento di Franco Zeffirelli. Per 8 serate, dal 4 luglio al 3 settembre, la plaza di Siviglia e i suoi dintorni saranno ricostruiti con cura del dettaglio e colpo d’occhio cinematografico. Il programma si completerà nel segno di Verdi con 4 rappresentazioni di Rigoletto, dall’8 agosto al 6 settembre, e con 3 serate evento: la grande danza di Roberto Bolle and Friends in doppia data, il 22 e 23 luglio, mentre il 15 agosto torneranno sull’immenso palcoscenico areniano gli spettacolari Carmina Burana di Carl Orff per un organico di orchestra, coro e voci bianche al completo.