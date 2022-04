Musica live, degustazioni, spettacoli e molto altro per Vinitaly and the city: il calendario di tutti gli eventi

Tutto pronto a Verona per Vinitaly and the city che quest'anno prospetta un calendario ricco di degustazioni, masterclass, show cooking, spettacoli, musica, appuntamenti culturali, talk tematici, performance live, flashmob, concerti, dj set, percorsi e visite guidate. Dall’8 all’11 aprile 2022 il centro storico di Verona sarà teatro all’aperto di un racconto appassionante del vino, con installazioni, scenografie tematiche e performance nei principali punti di interesse ed accesso alla città che diventerà il teatro immersivo dello storytelling del vino.

Il programma

VENERDÌ 8 APRILE

LOGGIA FRA’ GIOCONDO

ORE 19.00

Verona “PWN e la Sostenibilità”

Di Verona Professional Women Networking

Tavola rotonda, moderata dalla dott.ssa Giorgia Rossi, tesoriera di Verona Professional Women Networking, per iniziare un discorso sulla sostenibilità e sulle azioni svolte come rete femminile. Verona Professional Women Networking è un'associazione non-profit nata nel 2016 con l'obiettivo di unire le donne professioniste di Verona tramite una community in modo da arricchire il percorso professionale e creare un dialogo sulla diversità, sull'uguaglianza di genere e sull'equilibro fra lavoro e la vita personale.

PIAZZA DEI SIGNORI

ORE 19.00 -24.00

“Il Vino al centro” - Degustazioni con ViVite, Alleanza delle Cooperative italiane

ViVite, Alleanza delle Cooperative italiane, il “brand” che identifica la produzione vitivinicola delle cantine cooperative italiane, una produzione che vale oltre il 58% del vino italiano.

ORE 19.00 – 19.30

Spazio musicale con Radio Montecarlo, media partner ufficiale dell’evento

In viaggio con Di Maggio on stage

La radio è presente tutti i 4 giorni dell’evento in Piazza dei Signori con uno speciale e scenografico airstream cromato anni ’60.

ORE 20.00 – 22.30

Dj Set con Radio Montecarlo, media partner ufficiale dell’evento

Palinsesto generale con speciali interviste, dj set e musica della radio più raffinata d’Italia.

La radio è presente tutti i 4 giorni dell’evento in Piazza dei Signori con uno speciale e scenografico airstream cromato anni ’60.

LOGGIA ANTICA

ORE 19.00 – 22.00

Biols - Percorsi didattici e degustazioni speciali sui vini biologici italiani

urate da Angelo Peretti giornalista e gastronomo

Il progetto Biols mette in scena percorsi e storie di vini che hanno sposato la sostenibilità come tema portante della propria filosofia e dei propri frutti.

Le Masterclass saranno su prenotazione ad ingresso gratuito.

CORTILE MERCATO VECCHIO

ORE 19.00 - 24.00

Degustazioni Sparkling & Mixology

Selezione delle migliori bollicine italiane con la speciale presenza di un centinaio di etichette di Consorzio Asolo Prosecco. Presente un’area dedicata al mixology tra spirits premium e bollicine, miscelati con le toniche aromatizzate e classiche di Fever Tree.

ORE 19.00 – 20.00

Rassegna “Parole Di-Vino” in collaborazione con Feltrinelli

Incontro con il maestro di pasticceria Iginio Massari

Autore del nuovo volume La mia scuola di pasticceria. I segreti e le tecniche del maestro dei pasticceri (Cairo editore). Conduce la conversazione Luca Mantovani.

Ore 20.30 – 21.30

Serata soul jazz con Zen Kitchen

Anteprima live per il nuovo album in uscita

Nove brani inediti i cui testi spaziano nell’universo immaginifico di Caterina Dal Zen, atmosfere vissute, amori sfuggevoli o intensi e ricordi d’infanzia. Il tutto caramellato da un ensemble di musicisti che grazie al loro intenso curriculum arricchiscono con grazia ed eleganza ogni canzone.

Ore 21.30 – 22.30

Viaggio tra fumetti e musica, con la presentazione del fumetto “Come reagire al presente”, un graphic novel dedicato alla band rock Fast Animals and Slow Kids, che ripercorre la carriera del quartetto perugino autore di cinque album. In diretta live painting e set acustico della band. Per info: https://www.beccogiallo.it/prodotto/fast-animals-and-slow-kids-come-reagire-al-presente/.

Ore 22.45 – 23.30

Laura Marcellini Dj Set “Nu Soul”

Set deep house nu funk

Dal 2008 è freelance e collabora con le più importanti case di produzione come autore e producer di videoclip, programmi tv in onda sui principali network come Mediaset, Rai e Sky e come stage manager per eventi e concerti.

Laura è anche Dj e ha suonato per molti brand internazionali come Ducati, Moorer, Antolini Marmi, Jaguar, Wella, Nivea, Roy Rogers, Fay, e Maison Margiela.

I suoi dj set sono una miscela di suoni morbidi, raffinati e di ricerca, che spaziano dall' elettronica, alla deep house, fino alla techno melodica. È anche curatrice di playlist personalizzate per sfilate, eventi e attività commerciali.

TORRE DEI LAMBERTI

ORE 19.00 - 24.00

Brindisi in alta quota

Degustazioni di alcune selezionate etichette di vini della Regione Marche.

CORTILE DEL TRIBUNALE

ORE 19.00 -24.00

Degustazioni di alcune selezionate etichette di vini della Regione Lazio

ORE 18.30 – 20.30

Performance Di Jazz Live di Gabriele Biolcato Quartet

A cura dell’etichetta discografica Jasbo Rec

Performance di live painting “I colori del Vino”

EVENTI SPECIALI

• ORE 17.30

Busker’ S Art & Performance

Diletta Marzano animerà la città con la sua arte a Porta Borsari

Andrea Bertani animerà la città con la sua arte in Piazza Brà

ORE 19.00

Busker’ S Art & Performance

Diletta Marzano animerà la città con la sua arte in Piazza Erbe

Andrea Bertani animerà la città con la sua arte a Castelvecchio

ORE 21.00

Busker’ S Art & Performance

Diletta Marzano animerà la città con la sua arte a Porta Leoni

Andrea Bertani animerà la città con la sua arte a Ponte Pietra

• ORE 18.00 – 20.00

Fiume Divino

Canoa Club e Adige Rafting

L’evento propone uno speciale percorso con delle guide sul fiume per una veduta di Verona attraverso l’acqua alla scoperta dei segreti nascosti della città come l’accesso al pubblico dal fiume al Teatro Romano. Il percorso parte da Castelvecchio per arrivare all’ex Dogana, dove si conclude con una speciale degustazione. Info: https://adigerafting.it/

ORE 18.30 – 19.30

Un sorso di Verona

Di Assoguide Verona

Una passeggiata in centro storico prima di cena, col fascino di alcuni degli scorci più suggestivi della città, la storia di Verona e del legame antico e profondo con il suo vino. Partenza Porta Borsari.

La visita è adatta a tutti e si svolgerà con un minimo di 10 iscritti.

Contributo: 10 euro a persona

Contatti: 347 1732837

ORE 10.30 – 13.00

Tour Enogastronomico di Verona: gli angoli più romantici e instagrammabili

Di Romeo and Juliet Guide

Passeggiata sensoriale con golose tappe eno-gastronomiche: vecchie gastronomie, enoteche storiche, persino antiche stalle diventate ristoranti da guida Michelin. Dopo una colazione veronese in una delle pasticcerie storiche, si effettueranno alcune insolite fermate per riscoprire insieme la Verona degli antichi romani. Verranno assaporati piatti tipici veronesi: dai più pregiati formaggi DOP dei Monti Lessini, fino alla tipica pasta veneta fatta a mano. Il tutto accompagnato da vini d’eccellenza del territorio veronese. Un giro sulla panoramica funicolare mostrerà tutta la bellezza di Verona vista dall’alto. Per finire in bellezza, un po’ di dolcezza con un buon gelato artigianale biologico.

Contributo: 85

Info: https://www.romeoandjulietguide.com/it/product/tours-of-verona/verona-food-and-wine-walking-tour/

ORE 15.30 – 17.00

Camminata per il centro storico di Verona tra miti e leggende con degustazione guidata e giro in Funicolare

Di Romeo and Juliet Guide

Camminata guidata di 2h circa per le principali vie di Verona, con focus sulle leggende romantiche, tradizioni e aneddoti veronesi. I vini, i piatti, i riti e le tradizioni veronesi che si tramandano da secoli, verranno spiegati, mostrati e fatti rivivere agli ospiti attraverso una piacevole camminata per le vie del centro storico. Si visiterà la corte della famosa casa di Giulietta, ma anche il bellissimo pozzo dell’amore. Questo e tanto altro sarà fatto rivivere attraverso racconti ed aneddoti insoliti sulla storia, le tradizioni, e i miti su cui si fonda tale città. Verrà visitata una piccola vineria sita a ridosso del fiume Adige, dove il proprietario in persona accoglierà gli ospiti per una vera e propria breve lezione sui più famosi vini veronesi. Partendo dall’aromatico Lugana per poi passare ai rossi intensi e corposi, tutti provenienti dall’area della Valpolicella Classica e infine all’Amarone. Il pomeriggio si concluderà con una vista mozzafiato di Verona dall'alto attraverso la funicolare.

Contributo: 35

Per info: https://www.romeoandjulietguide.com/it/

ORE 8.30 - 13.00; 14.30 - 20.00

Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture"

Palazzo Balladoro - Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR

Un progetto di Casabella, a cura di Roberto Bosi, Francesca Chiorino. Ospitata all’interno della splendida cornice settecentesca di Palazzo Balladoro, la mostra, pensata non solo per gli addetti ai lavori del mondo del vino ma anche per semplici appassionati, si snoda dalle Langhe alla Maremma, passando per le regioni: Veneto, Piemonte, Alto Adige, Toscana e Sicilia, e racconta il processo vinicolo attraverso i progetti delle cantine d’autore. Una pubblicazione edita Electa Architettura raccoglie gli 11 progetti in mostra, esempi di eccellenza che coniugano design e vino, tecnologia e innovazione.

Inaugurazione della Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture”

[solo su invito] giovedì 7 aprile

Palazzo Balladoro

Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR

Ore 18.00 ricevimento nel cortile di Palazzo Balladoro

Ore 18.30 inaugurazione della Mostra

Ore 19.30 aperitivo

Ore 20.30 fine dei lavori

Iscrizioni: www.casabellaformazione.it

ORE 9.30 – 12.30; 14.30 – 17.30

Mostra "Il Recioto e il suo territorio”

Associazione culturale fotografica Occhio di Michelangelo presieduta dal dottor Andrea Sartori

Salone d'ingresso di Palazzo Barbieri dal 4 aprile al 14 aprile

Lo scopo del progetto era creare uno storytelling fotografico che raccontasse il Recioto della Valpolicella, dalla nascita della prima barbatella alla degustazione di questo particolare vino, unico nel suo genere.

Per far questo la Valpolicella è stata percorsa in lungo ed in largo in tutte le stagioni ed in tutti i momenti della produzione, dalla vendemmia all’appassimento, alla lavorazione in cantina.

“Il Recioto ed il suo territorio” è il racconto di paesaggi suggestivi, di persone di storia e di tradizioni.

ORE 10.00

Convegno “Italia: la professione dell’architetto. Undici storie di cantine vinicole"

Magazzini Generali - M15, Sede dell’Ordine degli Architetti PPC di Verona

Via Santa Teresa, 2, 37135 Verona VR

in streaming_Gotowebinar

Iscrizioni: www.casabellaformazione.it

ORE 18.00 – 19.00

Visita guidata alla Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture"

Palazzo Balladoro - Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR

Iscrizioni: www.casabellaformazione.it

SABATO 9 APRILE

PIAZZA DEI SIGNORI

ORE 11.00 - 24.00

“Il Vino al centro” - Degustazioni con ViVite, Alleanza delle Cooperative italiane

ViVite, Alleanza delle Cooperative italiane, il “brand” che identifica la produzione vitivinicola delle cantine cooperative italiane, una produzione che vale oltre il 58% del vino italiano

ORE 12.00 – 13.00

Spazio musicale con Radio Montecarlo, media partner ufficiale dell’evento

In viaggio con Di Maggio on stage.

La radio è presente tutti i 4 giorni dell’evento in Piazza dei Signori con uno speciale e scenografico airstream cromato anni ’60

ORE 17.00 – 19.00

Spazio musicale con Radio Montecarlo, media partner ufficiale dell’evento

In viaggio con Di Maggio on stage.

La radio è presente tutti i 4 giorni dell’evento in Piazza dei Signori con uno speciale e scenografico airstream cromato anni ’60.

ORE 19.30

Performance di danza “Vin-Canto. Una storia d’arte a sorpresa”

Geografia musicale a cura di Alessandra Biti e Alessandro Formenti

Coreografia di Silvia Barbieri. Con gli allievi e i professionisti della scuola Granbadò danza, in onore di Cinzia Agostini

LOGGIA FRA’ GIOCONDO

ORE 11.30 – 12.30

Bambini coraggiosi a scuola di cucina. Il nuovo libro della collana Il Cucchiaino d’Argento realizzato in collaborazione con Elena Zanotto

Una riflessione sulla cucina come palestra di autostima per i piccoli di casa, con cui possono allenare, ricetta dopo ricetta, il proprio coraggio. È questa l’idea alla base del nuovissimo libro “Bambini coraggiosi a scuola di cucina”, in libreria da metà marzo, nato dalla speciale collaborazione tra Il Cucchiaio d’Argento (Editoriale Domus) ed Elena Zanotto, patron della scuola di cucina Il Mondo di Bu. Due realtà che si incontrano proprio nella forte passione per l’arte della cucina e nella profonda attenzione dimostrata per il mondo dell’infanzia.

ORE 12.30 – 13.30

Vino e narrazione, gioco di ruolo?

Oltre lo storytelling nel vino: giocare con i racconti per diventare memorabili

Tiziana Cavallo vi accompagnerà in una “storia” al sapor di vino, tra racconti aziendali, etichette d'artista e storie social(i). Il tutto per cercare di capire come il racconto, del vino e con il vino, possa risultare strategico per consumatori e imprese. Nell'epoca dello storytelling indagheremo anche lo storydoing e lo storyplaying perchè anche il consumatore, con le aziende, può essere eroe o eroina di un racconto di-vino.

ORE 17.00 – 18.00

“Comunicare, raccontare o informare? Come oggi i produttori interagiscono con chi ama il vino”

Talk a tre voci con Roberta Capitello, Elena Claire Ricci e Sabina De Pinto. Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Verona. Sono molteplici gli strumenti e i contenuti di cui oggi i produttori si avvalgono per far conoscere le qualità dei loro vini. La ricerca all'Università di Verona studia sempre nuove modalità per coinvolgere e far interagire chi ama il mondo del vino. Attraverso alcuni esempi si mostrerà come impegno nella produzione e creatività nella comunicazione possano essere un binomio vincente.

ORE 18.30 – 19.30

Rassegna “Parole Di-Vino” in collaborazione con Feltrinelli

Talk con Alessandro Torcoli

Il sommelier e Accademico della vite e del vino Alessandro Torcoli incontra il pubblico per parlare del suo nuovo libro “Vinology. Corso di degustazione 1. I vini italiani” (Rizzoli). Un volume innovativo alla scoperta degli stili dei vini e delle caratteristiche dei vitigni per gustare consapevolmente e riconoscere la centralità di suoli e territori.

LOGGIA ANTICA

ORE 11.00 – 18.00

Biols - Percorsi didattici e degustazioni speciali sui vini biologici italiani

urate da Angelo Peretti giornalista e gastronomo

Il progetto Biols mette in scena percorsi e storie di vini che hanno sposato la sostenibilità come tema portante della propria filosofia e dei propri frutti.

Le Masterclass saranno su prenotazione ad ingresso gratuito.

CORTILE MERCATO VECCHIO

ORE 11.00 -24.00

Degustazioni Sparkling & Mixology

Selezione delle migliori bollicine italiane con la speciale presenza di un centinaio di etichette di Consorzio Asolo Prosecco. Presente un’area dedicata al mixology tra spirits premium e bollicine, miscelati con le toniche aromatizzate e classiche di Fever Tree.

ORE 16.00 – 18.30

Contrada Lorì in concerto

Ensemble legato alla genuinità autentica della canzone dialettale veronese.

ORE 21.30

Roy Paci in concerto

Musicista, trombettista, compositore, arrangiatore siciliano, apprezzato soprattutto per le sue sonorità latin-jazz e per aver dato vita con la formazione degli Aretuska ad una delle contaminazioni musicali più vive e seguite non solo a livello nazionale. Il live sarà una versione club di parte del reportorio iconico di Roy Paci, con sonorità più moderne e dancehall, per un’esperienza solare carica di tutta la sicilianità di cui Roy è portatore. Una scaletta che propone quel percorso artistico che ha fatto ballare ed emozionare aficionados di tutto il mondo, portando energia e “beleza”. Una live performance che vedrà on stage Roy con voce e tromba, il suo chitarrista Dima e l’MC Raphael.

TORRE DEI LAMBERTI

ORE 11.00 - 24.00

Brindisi in alta quota

Degustazioni di alcune selezionate etichette di vini della Regione Marche

CORTILE DEL TRIBUNALE

ORE 11.00 -24.00

Degustazioni di alcune selezionate etichette di vini della Regione Lazio.

ORE 18.30 – 20.30

Performance Di Jazz Live di Swing Brother

A cura dell’etichetta discografica Jasbo Rec

Performance di live painting “I colori del Vino”

EVENTI SPECIALI

ORE 16

Busker’ S Art & Performance

Diletta Marzano animerà la città con la sua arte a Castelvecchio

Andrea Bertani animerà la città con la sua arte in Cortile del Tribunale

Leo Frattini animerà la città con la sua arte in Porta Leoni

ORE 18.00

Busker’ S Art & Performance

Diletta Marzano animerà la città con la sua arte in Piazza Bra

Andrea Bertani animerà la città con la sua arte a Ponte Pietra

Leo Frattini animerà la città con la sua arte a Porta Borsari

ORE 20

Busker’ S Art & Performance

Diletta Marzano animerà la città con la sua arte a Porta Borsari

Andrea Bertani animerà la città con la sua arte a Piazza Erbe

Leo Frattini animerà la città con la sua arte a Ponte Pietra

ORE 16.00

Busker’ S Art & Performance

Il sommelier di strada in Piazza Bra con Verso (Di) Vino

ORE 17.00

Busker’ S Art & Performance

Teatro Da Bar in Rosso Bukowski - Bianco Chinaski in Cortile del Tribunale

La Graticcia in Verona In Versi, un insieme di pillole teatrali dialettali, tratte da Barbarani, Da Re e Shakespeare, donando l'imperdibile occasione al pubblico di assaporare la città nelle sue mille sfaccettature. A Porta Borsari

Fucina Macchiavelli in Stan Up Comedy " Donne E Vino" in Piazza Erbe

ORE 17.30

Busker’ S Art & Performance

Il sommelier di strada a Castelvecchio con Verso (Di) Vino

ORE 19.00

Busker’ S Art & Performance

Fucina Macchiavelli in Stan Up Comedy " Donne E Vino" in Piazza Bra

Teatro Da Bar in Rosso Bukowski - Bianco Chinaski in Porta Borsari

La Graticcia in Verona In Versi, un insieme di pillole teatrali dialettali, tratte da Barbarani, Da Re e Shakespeare, donando l'imperdibile occasione al pubblico di assaporare la città nelle sue mille sfaccettature. A Castelvecchio

ORE 21.00

Busker’ S Art & Performance

Fucina Macchiavelli in Stan Up Comedy " Donne E Vino" in Porta Borsari

Teatro Da Bar in Rosso Bukowski - Bianco Chinaski in Ponte Pietra

La Graticcia in Verona In Versi, un insieme di pillole teatrali dialettali, tratte da Barbarani, Da Re e Shakespeare, donando l'imperdibile occasione al pubblico di assaporare la città nelle sue mille sfaccettature. In Piazza Bra

ORE 11.00 – 13.00; 17.00 – 19.00; 19.00 – 21.00

Fiume Divino

Canoa Club e Adige Rafting

L’evento propone uno speciale percorso con delle guide sul fiume per una veduta di Verona attraverso l’acqua alla scoperta dei segreti nascosti della città come l’accesso al pubblico dal fiume al Teatro Romano. Il percorso parte da Castelvecchio per arrivare all’ex Dogana, dove si conclude con una speciale degustazione.

Info: https://adigerafting.it/

ORE 18.30 – 19.30

Un sorso di Verona

Di Assoguide Verona

Una passeggiata in centro storico prima di cena, col fascino di alcuni degli scorci più suggestivi della città, la storia di Verona e del legame antico e profondo con il suo vino. Partenza Porta Borsari.

La visita è adatta a tutti e si svolgerà con un minimo di 10 iscritti.

Contributo: 10€ a persona

Contatti: 333 4620473 Christina

ORE 12.00 – 13.00; 16.00 – 17.00; 19.00 – 20.00

Shakespeare & Wine

Di Casa Shakespeare

A partire dal Cortile di Castelvecchio uno speciale teatrale itinerante in costume con Antonio e Cleopatra, in lingua italiana e inglese a tema Shakespeare & Wine, accompagnerà i visitatori fino alle Regaste di San Zeno, di fronte alla Basilica.

Info: https://casashakespeare.it/

ORE 10.30 – 13.00

Tour Enogastronomico di Verona: gli angoli più romantici e instagrammabili

Di Romeo and Juliet Guide

Passeggiata sensoriale con golose tappe eno-gastronomiche: vecchie gastronomie, enoteche storiche, persino antiche stalle diventate ristoranti da guida Michelin.

Dopo una colazione veronese in una delle pasticcerie storiche, si effettueranno alcune insolite fermate per riscoprire insieme la Verona degli antichi romani. Verranno assaporati piatti tipici veronesi: dai più pregiati formaggi DOP dei Monti Lessini, fino alla tipica pasta veneta fatta a mano. Il tutto accompagnato da vini d’eccellenza del territorio veronese. Un giro sulla panoramica funicolare mostrerà tutta la bellezza di Verona vista dall’alto. Per finire in bellezza, un po’ di dolcezza con un buon gelato artigianale biologico.

Contributo: 85

Info: https://www.romeoandjulietguide.com/it/product/tours-of-verona/verona-food-and-wine-walking-tour/

ORE 15.30 – 17.00

Camminata per il centro storico di Verona tra miti e leggende con degustazione guidata e giro in Funicolare

Di Romeo and Juliet Guide

Camminata guidata di 2h circa per le principali vie di Verona, con focus sulle leggende romantiche, tradizioni e aneddoti veronesi. I vini, i piatti, i riti e le tradizioni veronesi che si tramandano da secoli, verranno spiegati, mostrati e fatti rivivere agli ospiti attraverso una piacevole camminata per le vie del centro storico. Si visiterà la corte della famosa casa di Giulietta, ma anche il bellissimo pozzo dell’amore. Questo e tanto altro sarà fatto rivivere attraverso racconti ed aneddoti insoliti sulla storia, le tradizioni, e i miti su cui si fonda tale città. Verrà visitata una piccola vineria sita a ridosso del fiume Adige, dove il proprietario in persona accoglierà gli ospiti per una vera e propria breve lezione sui più famosi vini veronesi. Partendo dall’aromatico Lugana per poi passare ai rossi intensi e corposi, tutti provenienti dall’area della Valpolicella Classica e infine all’Amarone. Il pomeriggio si concluderà con una vista mozzafiato di Verona dall'alto attraverso la funicolare.

Contributo: 35

Per info: https://www.romeoandjulietguide.com/it/

ORE 8.30 - 13.00; 14.30 - 20.00

Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture"

Palazzo Balladoro - Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR

Un progetto di Casabella, a cura di Roberto Bosi, Francesca Chiorino. Ospitata all’interno della splendida cornice settecentesca di Palazzo Balladoro, la mostra, pensata non solo per gli addetti ai lavori del mondo del vino ma anche per semplici appassionati, si snoda dalle Langhe alla Maremma, passando per le regioni: Veneto, Piemonte, Alto Adige, Toscana e Sicilia, e racconta il processo vinicolo attraverso i progetti delle cantine d’autore. Una pubblicazione edita Electa Architettura raccoglie gli 11 progetti in mostra, esempi di eccellenza che coniugano design e vino, tecnologia e innovazione.

ORE 18.00 – 19.00

Visita guidata alla Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture"

Palazzo Balladoro - Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR

Iscrizioni: www.casabellaformazione.it

ORE 9.30 – 12.30; 14.30 – 17.30

Mostra "Il Recioto e il suo territorio”

Associazione culturale fotografica Occhio di Michelangelo presieduta dal dottor Andrea Sartori

Salone d'ingresso di Palazzo Barbieri dal 4 aprile al 14 aprile

Lo scopo del progetto era creare uno storytelling fotografico che raccontasse il Recioto della Valpolicella, dalla nascita della prima barbatella alla degustazione di questo particolare vino, unico nel suo genere.

Per far questo la Valpolicella è stata percorsa in lungo ed in largo in tutte le stagioni ed in tutti i momenti della produzione, dalla vendemmia all’appassimento, alla lavorazione in cantina.

“Il Recioto ed il suo territorio” è il racconto di paesaggi suggestivi, di persone di storia e di tradizioni.

ORE 16.00

Tra sacro e profano: il vino nell'Arte dal Medioevo al secolo dei Lumi

Un percorso alla scoperta della nascita della cultura del vino. Attraverso le parole di poeti e scrittori del mondo greco e romano si sveleranno, tra mosaici, vasi antichi e arredi scultorei, le radici del duraturo legame tra e vino e territorio nel veronese

Museo di Castelvecchio

Prenotazione obbligatoria, entrata a pagamento secondo tariffe vigenti.

Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona

Cooperativa Le Macchine Celibi

Lunedi-Venerdì 9.00-13.00/14.00-16.00

Sabato 9.00-13.00

tel. 045 8036353 – 045 597140?

ORE 11.00

I volti di Bacco: gli Antichi e il vino tra mito e archeologia

Un percorso alla scoperta della nascita della cultura del vino. Attraverso le parole di poeti e scrittori del mondo greco e romano si sveleranno, tra mosaici, vasi antichi e arredi scultorei, le radici del duraturo legame tra e vino e territorio nel veronese.

Museo Archeologico al Teatro Romano

Prenotazione obbligatoria, entrata a pagamento secondo tariffe vigenti.

Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona

Cooperativa Le Macchine Celibi

Lunedi-Venerdì 9.00-13.00/14.00-16.00

Sabato 9.00-13.00

tel. 045 8036353 – 045 597140?

ORE 16.00 – 20.00

Bolla in the Store

I vini del Partner Bolla sono a disposizione di tutti i tifosi per una doppia degustazione. Accesso disponibile con uno scontrino minimo di 10 euro. Validi solo per acquisti effettuati nell’arco della giornata.

Hellas Store via Carlo Cattaneo 2 Verona

Organizzatore: Hellas Verona & Bolla

Accesso consentito per due persone esclusivamente con uno scontrino emesso nell’arco della giornata presso l’Hellas Store di minimo 10 euro. Ingresso da Via Carlo Cattaneo 2

Per maggiori informazioni: marketing@hellasverona.it

DOMENICA 10 APRILE

PIAZZA DEI SIGNORI

ORE 11.00 - 24.00

“Il vino al centro” - Degustazioni con ViVite, Alleanza delle Cooperative italiane

ViVite, Alleanza delle Cooperative italiane, il “brand” che identifica la produzione vitivinicola delle cantine cooperative italiane, una produzione che vale oltre il 58% del vino italiano

ORE 12.00 – 13.00

Spazio musicale con Radio Montecarlo, media partner ufficiale dell’evento

In viaggio con Di Maggio on stage.

La radio è presente tutti i 4 giorni dell’evento in Piazza dei Signori con uno speciale e scenografico airstream cromato anni ’60.

ORE 15.45

La Vie En Rose

Performance di danza di Elisa Cipriani e Luca Condello

Elisa Cipriani e Luca Condello, ballerini solisti che da anni collaborano con la Fondazione Arena di Verona, danzeranno una loro coreografia sulle note del celebre brano di Edith Piaf "La vie en rose" che ben si addice a quell' atmosfera di convivialità a cielo aperto che è il tratto distintivo di Vinitaly and the City.

Il vino è sinonimo di incontro, ebbrezza, spensieratezza e seduzione e la loro danza esprime quell'ottimismo di vedere la vita in rosa, dimenticando per un attimo le preoccupazioni e confidando solo nell'innocenza dell'Amore.

Per l'esibizione, indosseranno i raffinati abiti concessi per l'occasione da Nicolao Atelier di Stefano Nicolao, prestigioso Atelier veneziano.

ORE 17.00

La Vie En Rose

Elisa Cipriani e Luca Condello si esibiranno in "Milonga de mi amor" dei Gothan Project: le note seduttrici e passionali di un tango e la fragranza profumata del vino, con la coreografia "Milonga de mi amor", Elisa Cipriani e Luca Condello, omaggiano la sensualità elegante del tango argentino, intensa, istintiva che arriva dritta al cuore come un buon vino.

ORE 17.00 – 18.30

Spazio musicale con Radio Montecarlo, media partner ufficiale dell’evento

In viaggio con Di Maggio on stage.

La radio è presente tutti i 4 giorni dell’evento in Piazza dei Signori con uno speciale e scenografico airstream cromato anni ’60.

ORE 18.30 – 21.30

Dj Set con Radio Montecarlo, media partner ufficiale dell’evento

Palinsesto generale con speciali interviste, dj set e musica della radio più raffinata d’Italia.

La radio è presente tutti i 4 giorni dell’evento in Piazza dei Signori con uno speciale e scenografico airstream cromato anni ’60.

LOGGIA FRA’ GIOCONDO

ORE 11.00 – 12.00

Mareva De Frenza presenta il libro “Le Pietre Raccontano… In Valpolicella”

“Le Pietre Raccontano… In Valpolicella”, una guida ai luoghi del marmo e del vino di Verona Romana, in cui l'autrice, attraverso le vicende del commerciante di vino Tenatius Essimnus, racconta la Valpolicella, la cui bellezza e ricchezza non era sfuggita ai Romani, analizzando le antiche epigrafe sparse sul territorio e suggerendo il percorso ciclabile più adatto per raggiungerle.

ORE 12.00 – 13.00

Rassegna “Parole Di-Vino” in collaborazione con Feltrinelli

Presentazione romanzo La salita dei Giganti, di Francesco Casolo

Francesco Casolo ha costruito un’appassionante saga familiare, epica e intima al tempo stesso, in cui le donne si ritagliano il proprio spazio nella storia con determinazione e coraggio.

Modera Alessio Corazza.

ORE 16.00 – 17.00

La sostenibilità in gioco: Next generation vs istituzioni: racconto di imprese e musei alla prova con la sostenibilità

Alessia Rotta, Presidente Commissione Ambiente della Camera, incontra Federico Testa, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle imprese presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Verona e Lucio Biondaro, Direttore comunicazione scientifica e relazioni istituzionali di Pleiadi.

ORE 17.30 – 18.30

Wine Communication: Nuove Sfide e Nuove Opportunità

Di Wine Rocker

Quale miglior settore per raccontare delle storie, se non quello del vino?

L’idea di Wine Rocker è trasversale rispetto a tutti i settori e viene enormemente

amplificata dalle caratteristiche intrinseche del settore vitivinicolo. Lo storytelling insieme all’analisi, il raziocinio combinato all’emozione sarà la linfa vitale per la comunicazione del vino.

LOGGIA ANTICA

ORE 11 – 21

Biols - Percorsi didattici e degustazioni speciali sui vini biologici italiani

urate da Angelo Peretti giornalista e gastronomo e in collaborazione con il wine-specialist Marcello Milo

Il progetto Biols mette in scena percorsi e storie di vini che hanno sposato la sostenibilità come tema portante della propria filosofia e dei propri frutti.

Le Masterclass saranno su prenotazione ad ingresso gratuito.

CORTILE MERCATO VECCHIO

ORE 11.00 -24.00

Degustazioni Sparkling & Mixology

Selezione delle migliori bollicine italiane con la speciale presenza di un centinaio di etichette di Consorzio Asolo Prosecco. Presente un’area dedicata al mixology tra spirits premium e bollicine, miscelati con le toniche aromatizzate e classiche di Fever Tree.

ORE 17.30 – 18.30

Rassegna “Parole Di-Vino” in collaborazione con Feltrinelli

Tracy Eboigbodin di Masterchef con Florencia Di Stefano

Vincitrice dell’undicesima edizione del popolare programma Masterchef, Tracy Eboigbodin, presenta il suo libro "Soul Kitchen - Le mie ricette per nutrire l’anima", uscito il 15 marzo, un viaggio tra la tecnica e la fantasia in cucina.

Florencia di Stefano vive oggi a Milano, dove lavora come content creator, speaker, autrice, host di eventi, conduttrice radiofonica, (è in onda tutti i pomeriggi su Radio Popolare) e televisiva (recente la sua partecipazione come host alla VH1 Music Expenence in onda in agosto su VH1), autrice e conduttrice di podcast.

Modera Marianna Peluso.

ORE 18.30

Cooking Show Tracy con Bengi & the Swingredienti

Performance di cucina musicale in diretta

Ricetta di cunica veneta

Per info: https://www.swingcookingshow.it/

ORE 21.30

Joe Bastianich e i Terza Classe in concerto

Il noto chef americano, ormai conosciuto e apprezzato anche per le sue doti musicali ed artistiche insieme alla fenomenale band napoletana dei Terza Classe, in uno spettacolo di bluegrass e country folk americano tutto da ballare. La Terza Classe nasce a Napoli nell’ottobre del 2012; il luogo della formazione e dell’affermazione del progetto è stato la strada, dove la band ha iniziato a produrre musica e spettacolo suonando canzoni tradizionali e moderne del folk statunitense: dal bluegrass del Kentucky al dixieland, o early jazz, degli Stati del Sud, fino ad arrivare alle canzoni da jug band, il tutto abbinato alla “teatralità” e all’espressività tipicamente napoletana.

TORRE DEI LAMBERTI

ORE 11.00 - 24.00

Brindisi in alta quota

Degustazioni di alcune selezionate etichette di vini della Regione Marche

CORTILE DEL TRIBUNALE

ORE 11.00 -24.00

Spices

Degustazioni di alcune selezionate etichette di vini della Regione Lazio

ORE 18.30 – 20.30

Performance Di Jazz Live di Lite Orchestra

A cura dell’etichetta discografica Jasbo Rec

Performance di live painting “I colori del Vino”

EVENTI SPECIALI

ORE 16.00

Busker’ S Art & Performance

Leo Frattini animerà la città con la sua arte a Castelvecchio

Diletta Marzano animerà la città con la sua arte a Porta Leoni

Veronica Marchi animerà la città con la sua arte incortile del Tribunale

ORE 18

Busker’ S Art & Performance

Leo Frattini animerà la città con la sua arte in Piazza Bra

Diletta Marzano animerà la città con la sua arte a Ponte Pietra

Veronica Marchi animerà la città con la sua arte a Porta Borsari

ORE 20.00

Busker’ S Art & Performance

Leo Frattini animerà la città con la sua arte a Porta Borsari

Diletta Marzano animerà la città con la sua arte in Piazza Erbe

Veronica Marchi animerà la città con la sua arte a Ponte Pietra

ORE 17.00

Busker’ S Art & Performance

Fucina Macchiavelli in Stan Up Comedy " Donne E Vino" in Piazza Erbe

La Graticcia in Verona In Versi, un insieme di pillole teatrali dialettali, tratte da Barbarani, Da Re e Shakespeare, donando l'imperdibile occasione al pubblico di assaporare la città nelle sue mille sfaccettature. A Castelvecchio

Il Sommelier di Strada con Verso (Di) Vino a Cortile del Tribunale

ORE 19.00

Busker’ S Art & Performance

Fucina Macchiavelli in Stan Up Comedy " Donne E Vino" a Porta Borsari

La Graticcia in Verona In Versi, un insieme di pillole teatrali dialettali, tratte da Barbarani, Da Re e Shakespeare, donando l'imperdibile occasione al pubblico di assaporare la città nelle sue mille sfaccettature. In Piazza Erbe

Il Sommelier di Strada con Verso (Di) Vino a Ponte Pietra

ORE 21

Busker’ S Art & Performance

Fucina Macchiavelli in Stan Up Comedy " Donne E Vino" in Piazza Bra

La Graticcia in Verona In Versi, un insieme di pillole teatrali dialettali, tratte da Barbarani, Da Re e Shakespeare, donando l'imperdibile occasione al pubblico di assaporare la città nelle sue mille sfaccettature. A Ponte Pietra

Il Sommelier di Strada con Verso (Di) Vino a Porta Borsari

• ORE 11.00 – 13.00; 17.00 – 19.00; 19.00 – 21.00

Fiume Divino

Canoa Club e Adige Rafting

L’evento propone uno speciale percorso con delle guide sul fiume per una veduta di Verona attraverso l’acqua alla scoperta dei segreti nascosti della città come l’accesso al pubblico dal fiume al Teatro Romano. Il percorso parte da Castelvecchio per arrivare all’ex Dogana, dove si conclude con una speciale degustazione.

Info: https://adigerafting.it/

ORE 12.00 – 13.00; 16.00 – 17.00; 19.00 – 20.00

Shakespeare & Wine

Di Casa Shakespeare

A partire dal Cortile di Castelvecchio uno speciale teatrale itinerante in costume in compagnia di Petruccio e Caterina da La Bisbetica Domata, in lingua italiana e inglese a tema Shakespeare & Wine, accompagnerà i visitatori fino alle Regaste di San Zeno, di fronte alla Basilica.

Info: https://casashakespeare.it/

ORE 10.30 – 13.00

Tour Enogastronomico di Verona: gli angoli più romantici e instagrammabili

Di Romeo and Juliet Guide

Passeggiata sensoriale con golose tappe eno-gastronomiche: vecchie gastronomie, enoteche storiche, persino antiche stalle diventate ristoranti da guida Michelin.

Dopo una colazione veronese in una delle pasticcerie storiche, si effettueranno alcune insolite fermate per riscoprire insieme la Verona degli antichi romani. Verranno assaporati piatti tipici veronesi: dai più pregiati formaggi DOP dei Monti Lessini, fino alla tipica pasta veneta fatta a mano. Il tutto accompagnato da vini d’eccellenza del territorio veronese. Un giro sulla panoramica funicolare mostrerà tutta la bellezza di Verona vista dall’alto. Per finire in bellezza, un po’ di dolcezza con un buon gelato artigianale biologico.

Contributo: 85

Info: https://www.romeoandjulietguide.com/it/product/tours-of-verona/verona-food-and-wine-walking-tour/

ORE 15.30 – 17.00

Camminata per il centro storico di Verona tra miti e leggende con degustazione guidata e giro in Funicolare

Di Romeo and Juliet Guide

Camminata guidata di 2h circa per le principali vie di Verona, con focus sulle leggende romantiche, tradizioni e aneddoti veronesi. I vini, i piatti, i riti e le tradizioni veronesi che si tramandano da secoli, verranno spiegati, mostrati e fatti rivivere agli ospiti attraverso una piacevole camminata per le vie del centro storico. Si visiterà la corte della famosa casa di Giulietta, ma anche il bellissimo pozzo dell’amore. Questo e tanto altro sarà fatto rivivere attraverso racconti ed aneddoti insoliti sulla storia, le tradizioni, e i miti su cui si fonda tale città. Verrà visitata una piccola vineria sita a ridosso del fiume Adige, dove il proprietario in persona accoglierà gli ospiti per una vera e propria breve lezione sui più famosi vini veronesi. Partendo dall’aromatico Lugana per poi passare ai rossi intensi e corposi, tutti provenienti dall’area della Valpolicella Classica e infine all’Amarone. Il pomeriggio si concluderà con una vista mozzafiato di Verona dall'alto attraverso la funicolare.

Contributo: 35

Per info: https://www.romeoandjulietguide.com/it/

ORE 8.30 - 13.00; 14.30 - 20.00

Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture"

Palazzo Balladoro - Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR

Un progetto di Casabella, a cura di Roberto Bosi, Francesca Chiorino. Ospitata all’interno della splendida cornice settecentesca di Palazzo Balladoro, la mostra, pensata non solo per gli addetti ai lavori del mondo del vino ma anche per semplici appassionati, si snoda dalle Langhe alla Maremma, passando per le regioni: Veneto, Piemonte, Alto Adige, Toscana e Sicilia, e racconta il processo vinicolo attraverso i progetti delle cantine d’autore. Una pubblicazione edita Electa Architettura raccoglie gli 11 progetti in mostra, esempi di eccellenza che coniugano design e vino, tecnologia e innovazione.

ORE 18.00 – 19.00

Visita guidata alla Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture"

Palazzo Balladoro - Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR

Iscrizioni: www.casabellaformazione.it

ORE 9.30 – 12.30; 14.30 – 17.30

Mostra "Il Recioto e il suo territorio”

Associazione culturale fotografica Occhio di Michelangelo presieduta dal dottor Andrea Sartori

Salone d'ingresso di Palazzo Barbieri dal 4 aprile al 14 aprile

Lo scopo del progetto era creare uno storytelling fotografico che raccontasse il Recioto della Valpolicella, dalla nascita della prima barbatella alla degustazione di questo particolare vino, unico nel suo genere.

Per far questo la Valpolicella è stata percorsa in lungo ed in largo in tutte le stagioni ed in tutti i momenti della produzione, dalla vendemmia all’appassimento, alla lavorazione in cantina.

“Il Recioto ed il suo territorio” è il racconto di paesaggi suggestivi, di persone di storia e di tradizioni.

ORE 11.00

Tra sacro e profano: il vino nell'Arte dal Medioevo al secolo dei Lumi

Un percorso alla scoperta della nascita della cultura del vino. Attraverso le parole di poeti e scrittori del mondo greco e romano si sveleranno, tra mosaici, vasi antichi e arredi scultorei, le radici del duraturo legame tra e vino e territorio nel veronese

Museo di Castelvecchio

Prenotazione obbligatoria, entrata a pagamento secondo tariffe vigenti.

Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona

Cooperativa Le Macchine Celibi

Lunedi-Venerdì 9.00-13.00/14.00-16.00

Sabato 9.00-13.00

tel. 045 8036353 – 045 597140

ORE 16.00

I volti di Bacco: gli Antichi e il vino tra mito e archeologia

Un percorso alla scoperta della nascita della cultura del vino. Attraverso le parole di poeti e scrittori del mondo greco e romano si sveleranno, tra mosaici, vasi antichi e arredi scultorei, le radici del duraturo legame tra e vino e territorio nel veronese.

Museo Archeologico al Teatro Romano

Prenotazione obbligatoria, entrata a pagamento secondo tariffe vigenti.

Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona

Cooperativa Le Macchine Celibi

Lunedi-Venerdì 9.00-13.00/14.00-16.00

Sabato 9.00-13.00

tel. 045 8036353 – 045 597140?

ORE 16.00 E ALLE ORE 17.30

Le pietre raccontano... le donne di Verona che vissero in epoca romana.

Attraverso un percorso inedito, seguiremo le tracce di alcune figure femminili vissute a Verona 2000 anni fa. Ad accompagnarci in questo viaggio nel tempo la voce di Apicia, una ricca matrona che apparteneva ad un'importante famiglia, la gens Apicia che, grazie a significative testimonianze archeologiche, pare avesse ricavato grandi guadagni nella produzione e nel commercio del vino tanto da donare alla città la Basilica, il luogo di adunanza della popolazione. Vi aspettiamo dunque domenica 10 aprile, in occasione del Vinitaly and the City, per parlare di donne e di vino. Percorso ideato da Mareva De Frenza.

Visita guidata a pagamento nel centro storico della città organizzata dalla cooperativa Le Machine Celibi.

La visita guidata dura un'ora.

Il costo di ogni singola visita è di 10 euro a persona

Per i ragazzi sotto i 14 anni la visita è gratuita (solo accompagnati).

Il pagamento avviene in loco all'arrivo.

Iscrizione obbligatoria alla Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona. Cooperativa Le Macchine Celibi entro le ore 13 del sabato precedente la visita.

Lunedi-Venerdì 9.00-13.00/14.00-16.00

Sabato 9.00-13.00

tel. 045 8036353 – 045 597140?

ORE 16.00 – 20.00

Bolla in the Store

I vini del Partner Bolla sono a disposizione di tutti i tifosi per una doppia degustazione. Accesso disponibile con uno scontrino minimo di 10 euro. Validi solo per acquisti effettuati nell’arco della giornata.

Hellas Store via Carlo Cattaneo 2 Verona

Organizzatore: Hellas Verona & Bolla

Accesso consentito per due persone esclusivamente con uno scontrino emesso nell’arco della giornata presso l’Hellas Store di minimo 10 euro. Ingresso da Via Carlo Cattaneo 2

Per maggiori informazioni: marketing@hellasverona.it

LUNEDI' 11 APRILE

PIAZZA DEI SIGNORI

ORE 17.00 - 24.00

“Il vino al centro” - Degustazioni con ViVite, Alleanza delle Cooperative italiane

ViVite, Alleanza delle Cooperative italiane, il “brand” che identifica la produzione vitivinicola delle cantine cooperative italiane, una produzione che vale oltre il 58% del vino italiano

ORE 12.00 – 13.00

Spazio musicale con Radio Montecarlo, media partner ufficiale dell’evento

In viaggio con Di Maggio on stage.

La radio è presente tutti i 4 giorni dell’evento in Piazza dei Signori con uno speciale e scenografico airstream cromato anni ’60.

ORE 20.00 – 21.00

Spazio musicale con Radio Montecarlo, media partner ufficiale dell’evento

In viaggio con Di Maggio on stage.

La radio è presente tutti i 4 giorni dell’evento in Piazza dei Signori con uno speciale e scenografico airstream cromato anni ’60.

LOGGIA FRA’ GIOCONDO

ORE 18.00 – 19.00

Wine telling - “Versi divini, vini diversi”

Presentazione della Mostra “Il Mio Inferno – Dante Profeta Di Speranza”

Con il professor Nembrini, curatore della mostra. Con l’occasione l’azienda “Secondo Marco” di Fumane presenterà il suo Amarone della Valpolicella 2013 per il quale è stata creata, per un numero limitato di bottiglie, un’etichetta speciale, illustrata da Gabriele Dell’Otto in onore della mostra “Il mio inferno. Dante profeta di speranza”, dal 29 marzo al 29 maggio al Bastione delle Maddalene.

Per info: https://danteprofetadisperanza.it/

LOGGIA ANTICA

ORE 17.45 – 19

Biols - Percorsi didattici e degustazioni speciali sui vini biologici italiani

urate da Angelo Peretti giornalista e gastronomo e in collaborazione con il wine-specialist Marcello Milo

Il progetto Biols mette in scena percorsi e storie di vini che hanno sposato la sostenibilità come tema portante della propria filosofia e dei propri frutti.

Le Masterclass saranno su prenotazione ad ingresso gratuito.

ORE 19:00

Masterclass di ViVite: conosciamo i vini dell’Alleanza delle cooperative italiane

La masterclass, guidata dal giornalista Paolo Massobrio, vuole mettere in evidenza il valore delle cantine cooperative italiane che negli ultimi anni hanno saputo creare innovazione, ricerca e iniziative rivolte alla sostenibilità. Un mondo da conoscere, sia per la qualità della proposta, sia per l’offerta del vino con il miglior rapporto qualità/prezzo.

CORTILE MERCATO VECCHIO

ORE 18.00 - 24.00

Degustazioni Sparkling & Mixology

Selezione delle migliori bollicine italiane con la speciale presenza di un centinaio di etichette di Consorzio Asolo Prosecco. Presente un’area dedicata al mixology tra spirits premium e bollicine, miscelati con le toniche aromatizzate e classiche di Fever Tree.

ORE 18.30 – 19.30

Rassegna “Parole Di-Vino” in collaborazione con Feltrinelli

Talk con Giorgio Barchiesi

Ospite Giorgio Barchiesi, l'oste più famoso di Gambero Rosso Channel che incontra il pubblico per portarlo alla scoperta dell'orto e della cucina, nel suo nuovo libro illustrato Giorgione Orto e cucina 4 (Gambero Rosso). Sempre in viaggio per il Belpaese Giorgione conquista tutti a suon di test e golosità senza freni. Questo volume chiude il suo lungo periplo compiuto negli anni in giro per l'Italia: il viaggio al nord, dalla Liguria al Carso, si compie tra monti, mare e lago, tra artigiani eroici, contadini e pescatori, il tutto condito come sempre con lo scanzonato spirito di scoperta che è il marchio di fabbrica di Giorgione.

20.00

Joe Sanketti - Cant’attore

Simone Valbusa, in arte Joe Sanketti, è cantautore, chitarrista veronese e "cantattore" dal gusto retrò. È timidamente ispirato alla più sottile vena artistica “cantattoriale”, all’opposto del banale, tra swing e canzone popolare, un accenno di jazz per arrivare alla bossanova, poi ancora storie, racconti ironico poetici sul filo del sogno e la realtà.

ORE 21.30

Morgan in concerto

Il cantautore e musicista Marco Castoldi in arte Morgan in una serata dedicata alla canzone d’autore e ai grandi vini italiani.

Sul palco insieme ad un giornalista, al promoter artistico Claudio Trotta, fondatore di Barley Arts, e ad un critical wine internazionale, si racconterà come nasce un buon vino e come nasce una bella canzone.

?TORRE DEI LAMBERTI

ORE 17.00 -24.00

Brindisi in alta quota

Degustazioni di alcune selezionate etichette di vini della Regione Marche

CORTILE DEL TRIBUNALE

ORE 17.00 -24.00

Degustazioni di alcune selezionate etichette di vini della Regione Lazio

ORE 18.30 – 20.30

Performance Di Jazz Live di Luca Scardovelli Trio

A cura dell’etichetta discografica Jasbo Rec

Performance di live painting “I colori del Vino”

EVENTI SPECIALI

• ORE 17.30

Busker’ S Art & Performance

Cico Zecchini animerà la città con la sua arte a Porta Borta Borsari

Veronica Marchi animerà la città con la sua arte a Piazza Bra

ORE 19.00

Busker’ S Art & Performance

Cico Zecchini animerà la città con la sua arte a Castelvecchio

Veronica Marchi animerà la città con la sua arte in Piazza Bra

ORE 21.00

Busker’ S Art & Performance

Cico Zecchini animerà la città con la sua arte a Ponte Pietra

Veronica Marchi animerà la città con la sua arte a Porta Leoni

ORE 18.30

Busker’ S Art & Performance

Il Sommelier di Strada con Verso (Di) Vino a Ponte Pietra

ORE 19.00

Busker’ S Art & Performance

Fucina Macchiavelli in Stan Up Comedy " Donne E Vino" a Porta Borsari

ORE 19.30

Busker’ S Art & Performance

Teatro da Bar con in Rosso Bukowski - Bianco Chinaski in Piazza Bra

ORE 20.00

Busker’ S Art & Performance

La Graticcia con Verona In Versi a Castelvecchio

• ORE 18.00 – 20.00

Fiume Divino

Di Canoa Club

Canoa Club e Adige Rafting

L’evento propone uno speciale percorso con delle guide sul fiume per una veduta di Verona attraverso l’acqua alla scoperta dei segreti nascosti della città come l’accesso al pubblico dal fiume al Teatro Romano. Il percorso parte da Castelvecchio per arrivare all’ex Dogana, dove si conclude con una speciale degustazione.

Info: https://adigerafting.it/

ORE 19.00 – 20.00

Shakespeare & Wine

Di Casa Shakespeare

A partire dal Cortile di Castelvecchio uno speciale teatrale itinerante in costume in compagnia di Antonio e Cleopatra, in lingua italiana e inglese a tema Shakespeare & Wine, accompagnerà i visitatori fino alle Regaste di San Zeno, di fronte alla Basilica.

Info: https://casashakespeare.it/

ORE 10.30 – 13.00

Tour Enogastronomico di Verona: gli angoli più romantici e instagrammabili

Di Romeo and Juliet Guide

Passeggiata sensoriale con golose tappe eno-gastronomiche: vecchie gastronomie, enoteche storiche, persino antiche stalle diventate ristoranti da guida Michelin.

Dopo una colazione veronese in una delle pasticcerie storiche, si effettueranno alcune insolite fermate per riscoprire insieme la Verona degli antichi romani. Verranno assaporati piatti tipici veronesi: dai più pregiati formaggi DOP dei Monti Lessini, fino alla tipica pasta veneta fatta a mano. Il tutto accompagnato da vini d’eccellenza del territorio veronese. Un giro sulla panoramica funicolare mostrerà tutta la bellezza di Verona vista dall’alto. Per finire in bellezza, un po’ di dolcezza con un buon gelato artigianale biologico.

Contributo: 85

Info: https://www.romeoandjulietguide.com/it/product/tours-of-verona/verona-food-and-wine-walking-tour/

ORE 15.30 – 17.00

Camminata per il centro storico di Verona tra miti e leggende con degustazione guidata e giro in Funicolare

Di Romeo and Juliet Guide

Camminata guidata di 2h circa per le principali vie di Verona, con focus sulle leggende romantiche, tradizioni e aneddoti veronesi. I vini, i piatti, i riti e le tradizioni veronesi che si tramandano da secoli, verranno spiegati, mostrati e fatti rivivere agli ospiti attraverso una piacevole camminata per le vie del centro storico. Si visiterà la corte della famosa casa di Giulietta, ma anche il bellissimo pozzo dell’amore. Questo e tanto altro sarà fatto rivivere attraverso racconti ed aneddoti insoliti sulla storia, le tradizioni, e i miti su cui si fonda tale città. Verrà visitata una piccola vineria sita a ridosso del fiume Adige, dove il proprietario in persona accoglierà gli ospiti per una vera e propria breve lezione sui più famosi vini veronesi. Partendo dall’aromatico Lugana per poi passare ai rossi intensi e corposi, tutti provenienti dall’area della Valpolicella Classica e infine all’Amarone. Il pomeriggio si concluderà con una vista mozzafiato di Verona dall'alto attraverso la funicolare.

Contributo: 35

Per info: https://www.romeoandjulietguide.com/it/

ORE 8.30 - 13.00; 14.30 - 20.00

Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture"

Palazzo Balladoro - Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR

Un progetto di Casabella, a cura di Roberto Bosi, Francesca Chiorino

Ospitata all’interno della splendida cornice settecentesca di Palazzo Balladoro, la mostra, pensata non solo per gli addetti ai lavori del mondo del vino ma anche per semplici appassionati, si snoda dalle Langhe alla Maremma, passando per le regioni: Veneto, Piemonte, Alto Adige, Toscana e Sicilia, e racconta il processo vinicolo attraverso i progetti delle cantine d’autore. Una pubblicazione edita Electa Architettura raccoglie gli 11 progetti in mostra, esempi di eccellenza che coniugano design e vino, tecnologia e innovazione.

ORE 18.00 – 19.00

Visita guidata alla Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture"

Palazzo Balladoro - Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR

Iscrizioni: www.casabellaformazione.it

ORE 9.30 – 12.30; 14.30 – 17.30

Mostra "Il Recioto e il suo territorio”

Associazione culturale fotografica Occhio di Michelangelo presieduta dal dottor Andrea Sartori

Salone d'ingresso di Palazzo Barbieri dal 4 aprile al 14 aprile

Lo scopo del progetto era creare uno storytelling fotografico che raccontasse il Recioto della Valpolicella, dalla nascita della prima barbatella alla degustazione di questo particolare vino, unico nel suo genere.

Per far questo la Valpolicella è stata percorsa in lungo ed in largo in tutte le stagioni ed in tutti i momenti della produzione, dalla vendemmia all’appassimento, alla lavorazione in cantina.

“Il Recioto ed il suo territorio” è il racconto di paesaggi suggestivi, di persone di storia e di tradizioni.

ORE 18.00 – 19.00

“Osteria dell’architetto”

Un’ occasione di confronto sul decreto adottato dal Governo nel marzo 2019, con lo scopo «di qualificare l'accoglienza e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio».

Ne parleranno, in atmosfera da osteria, figure eterogenee: un produttore di vino, l’operatore turistico, un direttore di un Museo, un sociologo, un enologo, un operatore culturale, un ristoratore, un funzionario pubblico e architetti ovviamente.

MARTEDI' 12 APRILE

ORE 8.30 - 13.00; 14.30 - 20.00

Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture"

Palazzo Balladoro - Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR

Un progetto di Casabella, a cura di Roberto Bosi, Francesca Chiorino

Ospitata all’interno della splendida cornice settecentesca di Palazzo Balladoro, la mostra, pensata non solo per gli addetti ai lavori del mondo del vino ma anche per semplici appassionati, si snoda dalle Langhe alla Maremma, passando per le regioni: Veneto, Piemonte, Alto Adige, Toscana e Sicilia, e racconta il processo vinicolo attraverso i progetti delle cantine d’autore. Una pubblicazione edita Electa Architettura raccoglie gli 11 progetti in mostra, esempi di eccellenza che coniugano design e vino, tecnologia e innovazione.

ORE 18.00 – 19.00

Visita guidata alla Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture"

Palazzo Balladoro - Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR

Iscrizioni: www.casabellaformazione.it

MERCOLEDI' 13 APRILE

ORE 8.30 - 13.00; 14.30 - 20.00

Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture"

Palazzo Balladoro - Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR

Un progetto di Casabella, a cura di Roberto Bosi, Francesca Chiorino

Ospitata all’interno della splendida cornice settecentesca di Palazzo Balladoro, la mostra, pensata non solo per gli addetti ai lavori del mondo del vino ma anche per semplici appassionati, si snoda dalle Langhe alla Maremma, passando per le regioni: Veneto, Piemonte, Alto Adige, Toscana e Sicilia, e racconta il processo vinicolo attraverso i progetti delle cantine d’autore. Una pubblicazione edita Electa Architettura raccoglie gli 11 progetti in mostra, esempi di eccellenza che coniugano design e vino, tecnologia e innovazione.

ORE 18.00

I Custodi Del Vino Di Laura Donadoni

Presso la Feltrinelli Libri e Musica - via Quattro Spade, 2

Incontro con la sommelier e wine educator Laura Donadoni in occasione dell’uscita del suo nuovo libro Custodi del vino. Storie di un’Italia che resiste e rinasce (Slow Food). Un ritratto dell'enologia italiana nuovo e inedito che vi farà scoprire il lato mai raccontato dei protagonisti del vino e le loro storie straordinarie.

Partecipa Corinna Gianesini di Slow Wine.

Un viaggio che non può non riportare alla memoria quello di Mario Soldati e del suo Vino al vino compiuto attraverso tutte le regioni italiane per raccontare storie di persone che, attraverso il vino, hanno riscattato o faranno rinascere un territorio, singoli o comunità. Un percorso attraverso vicnede incredibili portate sulla pagina dall'autrice che ha incontrato, oltre ai protagonisti, una serie di famosi "ospiti" per entrare meglio nello spirito delle tante regioni italiane. Attraverso le parole di Linus, Mario Calabresi, Mario Tozzi, Bruno Pizzul, Simone Moro, Paolo Cognetti, Enrico Bartolini scopriremo come l'Italia sia uno scrigno di tesori enologici e di ambienti da proteggere e da custodire appunto. Diamo voce allora ai protagonisti di questi territori e dei loro vini che ci racconteranno quanto sia appassionante dedicarsi alle viti nei posti più angusti, scegliere di rispettare il territorio, fare rete, creare successi che nemmeno loro erano in grado di immaginare.

ORE 18.00 – 19.00

Visita guidata alla Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture"

Palazzo Balladoro - Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR

Iscrizioni: www.casabellaformazione.it