"Music Drops – Gocce di musica" a Valeggio sul Mincio

Music Drops – Gocce di musica e? un’iniziativa nata dall’impulso del Comune di Valeggio sul Mincio, con l’assessore alla Cultura, Marco Dal Forno, in collaborazione con Radio RSV e Spazio Aperto e ha lo scopo di creare un evento per i musicisti valeggiani rimasti fermi a causa del lockdown e desiderosi di tornare a esibirsi sul palcoscenico. «Promuoviamo l’arte e la bellezza in tutte le loro forme - afferma il sindaco Alessandro Gardoni -. E? nostro intendimento dare sempre piu? spazio agli artisti e ai nuovi talenti del nostro territorio, con la speranza che i loro progetti si realizzino».

La partecipazione degli artisti all’evento e? avvenuta previa candidatura al contest musicale, le selezioni si sono chiuse il 22 agosto. Dal 9 settembre si esibiranno sul palcoscenico di Piazza Carlo Alberto gli artisti Cubico, I Vasco dentro, Matilde & Luca e i Reminders.

Regia e conduzione saranno a cura di RADIO RSV, web radio che da 10 anni trasmette dagli studi di Valeggio dallo Spazio99. A seguire la creazione e la gestione dello spettacolo luci, che verra? proiettato sul Municipio e sulla piazza, saranno Lorenzo, Filippo e Luca, tre giovani valeggiani offertisi volontari e che da un mese stanno provando e predisponendo il gioco di luci.

«Sono orgoglioso - afferma il vicesindaco e assessore alla Cultura, Marco Dal Forno - della risposta data dai musicisti valeggiani insieme al coinvolgimento entusiasta dei dj di Radio RSV e di alcuni giovani che si sono offerti per curare lo spettacolo luci. Adesso aspettiamo il pubblico per cantare insieme».

Gli artisti

Cubico – Simone Sorio

Cubico alias di Simone Sorio nasce per passione musicale trasmessa da padre e figlio. Da sempre, come chi rompe un giocattolo per capire come funziona, ha ascoltato musica cercando di “smontarla” per capirne i funzionamenti. Dopo aver imparato a suonare la chitarra, ha suonato in un paio di gruppi, provando sempre molta ammirazione per le artistiche riuscivano, da soli, a produrre musica complessa e articolata utilizzando strumenti elettronici e computer.

Ha una passione sconfinata per la sintesi musicale e gli strumenti elettronici che permettono di produrla: i suoni che si possono ricavare sono per lui fonte di infinito stupore coinvolgimento. Con l’alias “cubico” ho pubblicato sul web e per etichette indipendenti numerosi brani ottenendo decine di migliaia di ascolti.

I Vasco Dentro

I Vasco Dentro nascono nel 2006 come gruppo tributo a Vasco Rossi, dall’idea, la volonta? e la passione del cantante Gaetano Cesario (il Tano) di portare nei locali e nelle piazze la musica del Vasco Nazionale. Negli arrangiamenti musicali sono fedeli al 99% ai brani del rocker di Zocca, cosa che li ha portati alla riconoscenza da parte di Vasco Rossi come gruppo di qualita? nel rappresentare la sua musica; curano tutti gli aspetti e ogni minimo particolare dalla strumentazione ai costumi di scena. La band collabora con i musicisti ufficiali di Vasco che, dove richiesto, sono ospiti fissi e si esibiscono come special guest della serata.

Matilde & Luca

Matilde e Luca sono un duo di amici che condivide l'amore per la musica. Sin da quando erano piccoli compongono canzoni insieme e passano il loro tempo libero a registrarle e produrle. Nel corso degli anni hanno pubblicato diverse canzoni, oltre che live musicali per trasmettere la loro passione agli altri.

Reminders

Nel febbraio del secondo lockdown, nasce il duo acustico Reminders. Da una chat su Facebook si e? passati a una prova dal vivo e da li? e? partita l'avventura. Il nome rimanda al verbo inglese "remind", ovvero ricordare. Questo perche? i brani proposti dal gruppo sono hit moderne e brani abbastanza ricercati e non sempre banali da ritrovare nei repertori, ovviamente suonati da solo due chitarre acustiche. Il loro motto e? "se il brano ci piace, lo suoniamo".