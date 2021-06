L'annuncio a sorpresa: tornano all'Arena di Verona i Music Awards con Carlo Conti e Vanessa Incotrada

Nella calda estate delle ripartenze e dei live, torna all'Arena di Verona uno degli eventi di riferimento nel panorama musicale nazionale e tra i più amati dal pubblico: i Music Awards. Gli Awards della musica italiana sono infatti pronti a riconquistare l’Arena di Verona con tre grandi appuntamenti su Rai 1.

L'appuntamento assolutamente da non perdere è per il 9 ed il 10 settembre 2021. I Music Awards saranno anche quest'anno condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, mentre il pomeriggio del 12 settembre, a partire dalle ore 16, i due conduttori saranno in compagnia anche dell'amatissimo cantautore italiano Nek.

Dopo la speciale annata 2020 che venne dedicata ai lavoratori dello spettacolo, gli artisti quest'anno saranno ancora una volta premiati per i loro più grandi successi discografici certificati tra giugno 2020 e settembre 2021. Tutte le più grandi stelle della musica italiana saranno premiate per i rispettivi album grazie ai quali hanno potuto raggiungere i traguardi del disco oro, platino o multiplatino, mentre per i singoli vale il traguardo del disco multiplatino.

Le prevendite dei biglietti per assistere alle serate del 9 e 10 settembre 2021 all’Arena di Verona apriranno lunedì 28 giugno alle ore 11 sul sito www.friendsandpartners.it.