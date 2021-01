Il Museo Nicolis di Villafranca protagonista nel documentario sulla vita di Giacomo Puccini

Il documentario è in onda in questi giorni nei Paesi Bassi ed è stato girato anche a Verona

Il Museo Nicolis e? protagonista nel documentario “Chazia & Puccini” in onda in questi giorni nei Paesi Bassi, dedicato alla vita del geniale compositore fra i piu? amati dal pubblico internazionale. SkyHighTV, una delle societa? di produzione piu? prolifiche dei Paesi Bassi che distribuisce programmi televisivi alivello internazionale, ha realizzato in Italia le riprese sul compositore toscano di melodramma piu? rappresentato al mondo. E? la nota presentatrice Chazia Mourali, profonda conoscitrice d’opera e grande estimatrice della musica pucciniana, che conduce questo viaggio lungo quattro puntate alla scoperta della vita, della personalita?, dei luoghi e dell’opera dell’artista. Ogni puntata e? dedicata a un’opera lirica del Maestro: Chazia viaggia sulle orme di Puccini da Verona a Lucca, la sua citta?, a Torre del Lago, Roma, Milano, Brescia, fra luoghi evocativi, musica, storia, aneddoti e curiosita?.

Giacomo Puccini, autore di capolavori come La bohe?me, Tosca, Madama Butterfly e Turandot, e? stato anche un grande appassionato di automobili di classe; da qui la scelta di girare parte del documentario al Museo Nicolis di Verona che accoglie nella sua collezione numerose auto a lui appartenute a partire dal 1901, come De Dion Bouton, Fiat, Clement, Isotta Franchini e Lancia; appassionato di caccia, chiese a Vincenzo Lancia di realizzare una vettura capace di muoversi anche su terreni impervi: la prima fuoristrada costruita in Italia. E? invece una Lancia Lambda come quella del Museo, che il 4 novembre 1924 lo accompagnera? nel suo ultimo viaggio in automobile verso la stazione di Pisa, con destinazione Bruxelles, dove subira? una fatale operazione alla gola.

Star dell’occasione e? la prestigiosa Ansaldo “PF-1VA” del 1906: Silvia Nicolis ne descrive le caratteristiche e traccia l’esuberanza di Puccini “pilota” che amava la velocita?, tanto da essere annoverato tra i primi guidatori in Italia a incorrere in infrazione per aver superato i limiti di velocita?.

“Il mondo della televisione d’autore, rappresenta una splendida opportunita? per promuovere il Museo anche a porte chiuse”, afferma Silvia Nicolis, presidente dell’omonimo Museo, “i Paesi Bassi inoltre sono un mercato turistico incoming consolidato per Verona, e questo documentario valorizza anche la bellezza della nostra citta?: assieme al Museo si possono ammirare Piazza Bra?, l’Arena e l’Opera, la Torre dei Lamberti, Piazza dei Signori e Piazze delle Erbe”. Le prime tre delle quattro puntate, andate in onda rispettivamente il 3, 10 e 17 gennaio, sono gia? online (guarda l'episodio al Museo Nicolis).