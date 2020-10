Anche il Museo Nicolis partecipa all'evento "Auto e Moto D’Epoca 2020"

Anche quest’anno, dal 22 al 25 ottobre, torna a Padova la 37esima edizione di “Auto e Moto D’Epoca 2020”, l’annuale appuntamento dedicato al mondo dei motori. Una kermesse all’insegna dell’emozione, con due mostre che rappresentano il coraggio di sognare ” dedicate all’ingegno e alla tenacia italiana nella storia delle due e delle quattro ruote. Il tema giusto per dare un segnale di ripresa per tutto il settore.

Il Museo Nicolis partecipa da protagonista e si presenta con tre capolavori che segnano un periodo di grande fulgore creativo, simboli del talento italiano nella trasformazione, quando l’originale si ripresentava in una veste dedicata e personalizzata senza perdere le caratteristiche peculiari, esaltandone le prestazioni e il fascino: le mitiche fuoriserie per eleganza e personalità, pezzi unici rimasti nella storia dell’automobile, un fenomeno esportato nel mondo.

Nell’ambito della mostra "L'ordinario diventa straordinario" organizzata in collaborazione con ACI Storico al Pad.3, questi tre esemplari così emblematici, si raccordano con lo sviluppo dell’intero comparto dell’automobile negli anni a venire, ognuno con precisi presupposti d’impiego: la Zanussi “1100 Sport” del 1949, modello da corsa probabilmente unico, pilotato dallo stesso Fioravante Zanussi; la ricercatissima Fiat “1100 E” Vistotal del 1950, l'unica “ 1100 E ” allestita dalla Carrozzeria Castagna di Milano che la realizzò con il parabrezza senza montanti, denominato in origine “Vutotal” per permettere, appunto, una visibilità totale. A sottolineare l’eleganza della vettura è anche il volante trasparente, un’opera d’arte vista solo su vetture di maggiore importanza; infine l’originale barchetta Fiat “500 Spider Sport” del 1949, realizzata dalla Carrozzeria Colli di Milano, azienda nata nel 1932, specializzata nella lavorazione dell’alluminio.

«È una prerogativa del Museo Nicolis partecipare ai grandi eventi di settore, - afferma Silvia Nicolis presidente del Museo - il mondo del motorismo storico è sempre vivace e pieno di stimoli. Un movimento culturale e imprenditoriale in continua evoluzione che valorizza egregiamente il nostro Paese e il nostro heritage nel mondo».