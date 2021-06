Mostra in  musica con visita guidata al Museo Archeologico al Teatro Romano per l'estate

Da diversi anni i Musei Civici collaborano con la Società Amici della Musica di Verona per arricchire la visita dei musei con l'ascolto della musica e dare spazio a giovani musicisti all'inizio della loro carriera

Tre pomeriggi estivi al Museo Archeologico al Teatro Romano, con intrattenimento musicale e visite guidate. L’appuntamento è nei martedì 22 giugno, 6 luglio e 7 settembre, alle ore 16.30 e alle 17.10. Ad attendere i visitatori la nuova iniziativa organizzata dal Comune in collaborazione con la Società Amici della Musica di Verona. Durante la visita al museo si potrà ascoltare musica classica nel chiostro, eseguita da giovani diplomati del Conservatorio. Negli stessi orari, inoltre, verranno offerte delle visite guidate gratuite su prenotazione alla mostra “Il fascino dei vetri romani”.

Da diversi anni i Musei Civici collaborano con la Società Amici della Musica di Verona per arricchire la visita dei musei con l'ascolto della musica e dare spazio a giovani musicisti all'inizio della loro carriera. Il programma musicale prevede, sempre alle ore 16.30 e alle 17.10: il 22 giugno, l’esibizione di Eugenia Solegaroli al flauto e Stefania Tosi al violoncello; il 6 luglio, Marco Palazzo al violino e Chiara Mazzoni all’arpa; il 7 settembre, Nicola Tumicioli al clavicembalo ed Elena Zavarise al flauto.

I visitatori che assisteranno al concerto o parteciperanno alla visita guidata potranno entrare con il biglietto ridotto di 3 euro. La capienza della sala è limitata, per la visita guidata è necessaria la prenotazione, da effettuarsi alla Segreteria didattica dei Musei Civici - Cooperativa Le Macchine Celibi, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13, al numero 045 8036353 – 045 597140 o via mail segreteriadidattica@comune. verona.it. Per i soci della Società Amici della Musica di Verona l'ingresso è gratuito. L'ingresso al museo è consentito indossando la mascherina.

