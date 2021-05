Mura Festival 2021: tornano gli spettacoli teatrali dal vivo al Bastione San Zeno

Dopo un anno di stop, all’interno della programmazione eventi del MuraFestival 2021, ripartono gli spettacoli di teatro dal vivo, grazie alla rassegna “Bastioni in Scena”. Dal 27 maggio a settembre, in uno spazio sicuro e all’aria aperta, andranno in scena eventi teatrali di vario genere, con il coinvolgimento di compagnie professionistiche locali e nazionali. Per la prima volta, l’Orecchione del Bastione San Zeno in circonvallazione Maroncelli (di fronte al numero civico 2), diventerà il suggestivo palcoscenico in cui si svolgeranno la maggior parte degli spettacoli. Durante l’estate saranno poi coinvolti nella programmazione anche il Bastione delle Maddalene e Porta Fura. Per maggiori informazioni www.teatroscientifico.com.

Si comincia giovedì 27 maggio alle ore 18, con Casa Shakespeare e le ‘Passeggiate di Dante’. Una guida accompagnerà i visitatori sulle Mura Magistrali e narrandone la storia ne svelerà i luoghi che ispirarono la stesura della Divina Commedia. Lungo il cammino verranno raccontati i versi più significativi di alcuni canti danteschi, ripercorrendo un viaggio che porterà fino al Paradiso. Nel rispetto delle attuali normative anti Covid, la partecipazione agli eventi è per un numero contingentato di posti. Si raccomanda la prenotazione anticipata, da effettuarsi sul sito sito www.murafestival.it.

Sempre nel Bastione di San Zeno, a partire da giugno, sarà proposta “Mura da Ridere”, una rassegna comica pronta ad intrattenere il pubblico con tantissime risate. A calcare il palco, tra i moltissimi comici ci sarà anche Luca Ravenna. Nell’ampio programma del MuraFestival vi sono anche gli appuntamenti della compagnia amatoriale Zeropuntoit, che metterà in scena gli spettacoli “Non Sparate sul Postino”, “Il Mistero di Sullivan” e “General Crazy Hospital”. Mura Festival non è però solo cultura e teatro, ma anche sport, attività per i più piccoli, musica live, street food, degustazione e molto altro. Un’occasione per ripartire insieme, in sicurezza, riappropriandosi dei meravigliosi parchi all’interno delle mura cittadine, che hanno fatto sì che l’UNESCO, nel 2000, decretasse Verona come Sito Patrimonio dell’Umanità. Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito www.murafestival.it.

L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e tutte le attività sono fruibili previa iscrizione. Il costo dei singoli eventi/attività è disponibile online. La manifestazione si svolgerà in sicurezza e seguirà la vigente normativa anticovid-19. Mura Festival è un progetto promosso dal Comune di Verona - Assessorato Unesco - e realizzato da Studioventisette. Doc Servizi Verona è uno dei partner principali della manifestazione che vede coinvolti oltre 40 enti e associazioni del territorio veronese. La rassegna “Bastioni in Scena” è realizzata con il coordinamento artistico del Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio.

Il programma degli appuntamenti teatrali è stato presentato questa mattina, a Bastione San Zeno in circonvallazione Maroncelli, dall’assessore ai Rapporti Unesco Francesca Toffali. Presenti Isabella Caserta, della direzione artistica del Teatro Scientifico Laboratorio che coordina la rassegna Bastioni in Scena; Alessandro Formenti per la rassegna comica Mura da Ridere; Solimano Pontarollo della direzione generale Casa Shakespeare per la rassegna Passeggiate con Dante; Susanna Russo della Compagnia teatrale Zeropuntoit. «In uno spazio mai utilizzato prima, l’Orecchione del Bastione San Zeno in circonvallazione Maroncelli – spiega l’assessore Toffali – tornano finalmente in scena gli spettacoli dal vivo. Nella suggestiva cornice dei Bastioni, che farà da scenografia a tutti gli eventi in programmazione, le compagnie professionistiche veronesi e nazionali porteranno in scena una rassegna teatrale struttura su diversi generi, pronta a conquistare e divertire il pubblico di ogni età. Da maggio ad ottobre, con oltre 680 appuntamenti in programma, Mura Festival punta a dare nuova vita a uno dei parchi storici e monumentali all’interno delle Mura di Verona, proponendo eventi e appuntamenti multisensoriali pensati per ogni età e gusto, che animeranno la città durante l’estate 2021».