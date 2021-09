Mura Festival, ultima settimana di eventi al bastione di San Bernardino

Ultimi spettacoli per l’ultima settimana di programmazione al bastione di San Bernardino di Mura Festival. Le attività sportive, invece, continueranno fino al 31 ottobre, mentre dal 15 al 31 ottobre, al Bastione di San Zeno si apriranno le danze con la bellissima Festa del Bambino. Le sorprese però non sono ancora finite e la settimana è ancora lunga: da stasera, 27 settembre, fino a domenica un palinsesto ricchissimo di artisti.

Oggi dalle 21, una soul funk selection a cura dell’etichetta discografica Sthalla Recordz.

Mentre martedì alle 20 è la volta del consolidato appuntamento con vinili su tela sulle note di Fred Buscaglione; ai pennelli sempre Stéphanie Océan Ghizzoni.

Mercoledì doppio appuntamento musicale a partire dalle 18.30 con Davide Van De Sfroos che presenterà con un mini-live acustico il nuovo disco Maader Folk, che sancisce il ritorno del cantautore sulle scene musicali a distanza di sette anni dall’ultimo lavoro in studio. Un viaggio in 15 tracce che Van De Sfroos ha deciso di intraprendere per abbracciare ancora una volta un linguaggio che è di tutti, radicato nei valori della cultura italiana, e spogliarsi da qualsiasi tipo di bandiera. L’evento realizzato in collaborazione con Libreria La Feltrinelli, in caso di maltempo si svolgerà presso la libreria in Via Quattro Spade con un firmacopie del disco. A seguire, alle 21, Gin’n’Jazz sulle note degli Rmb trio per una serata all’insegna della buona musica jazz con Simone Rigoni alla tromba, Francesco Bozzola alla chitarra e Luca Manfredi alla batteria.



(Omar Pedrini)

La settimana continua alla grande con l’ultimo appuntamento di Storytellers, giovedì alle 21, con Omar Pedrini. Il cantautore e chitarrista, nonché ex leader dei Timoria si racconterà dai tempi della band alla carriera solista tra parole e musica. A condurre la serata Fabio Casarotti.

Venerdì alle 21 Qloom contro Veniceberg, la club culture a confronto.

Sabato alle 21.30 è la volta dei Niù Tennici. Formatisi nel 1991 a Verona e composti da Cora Mantovanelli (voce), Flavio Gecchele - Geky (tastiere, voce), Giorgio Rainero - Rana (batteria), Roberto Abate - Voby (chitarra), Franco Veronese - Uilli (sax), Lele Rama (chitarra), Stone Sennaya - Djah Stone (basso), Nicola Pasetto - Nico (tromba), Vito Castelar (Sax & Flute), Matteo Zambonin (trombone), Kristian Facchinetti (Sax), sono il primo gruppo raggamuffin italiano.



(Mura Ludica)

Dopo il grande successo del Mura Ludica Buskers Festival ecco che domenica 3 ottobre torna ad animare il bastione di San Bernardino. Dalle 15.30 alle 18.30 animazione con giocolieri e acrobati e performance di tessuti aerei. A seguire, alle 20.30 grande finale con i Briganti del Folk: Cico e Ale in un racconto musicale che vuole dare una panoramica sul folk popolare italiano, attraverso i grandi cantautori che sono un patrimonio importante della cultura italiana, da Dalla a De Andrè, da Mannarino alla Bandabardò, da Bubola ai Modena City Ramblers. E ancora accenni a Finardi, Guccini, Battiato, Branduardi, Capossela, Bennato ed alcune canzoni autorali scritte da Zecchini, già parte del repertorio di Sibelius, e Les Cigales. Da 25 anni i due condividono un lungo percorso di ricerca e autentiche canzoni, con accenni a personaggi e fatti realmente accaduti che riporteranno anche questa sera a tutto il pubblico presente.

Mura Festival tornerà poi domenica 17 ottobre con musica, jam session e il Premio alla Carriera a Francesco Casale. Nella stessa giornata, all’interno del Festival si svolgerà inoltre "Benvenuti Nuovi Nati": una mattinata di condivisione dedicata ai neo-genitori e i nati del 2020 per festeggiare l’ingresso dei nuovi cittadini in società. Non mancheranno talk a cura di psicologi, pediatri, pedagogisti, associazioni e realtà del territorio che si occupano di servizi di accompagnamento alla nascita.