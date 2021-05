Mostra di pittura "Elogio del silenzio"

Doppia personale di pittura di Graziella Lizzari e Laura Facchinelli. Graziella Lizzari espone 11 quadri dipinti con tecnica pittorica "iperrealista" mentre Laura Facchinelli presenta opere che richiamamano il "realismo metafisico". Interessante la contrapposizione nella stessa mostra di dipinti, che seppur partendo da un pensiero pittorico diverso, si amalgamano perfettamente negli spazi suggestivi della sede espositiva dell'Associazione Belle Arti di Verona. Iniziativa sicuramente da non perdere sia per la qualità eccelsa delle opere esposte che per la location.